Росія не захопила Табаївку на Харківщині: Сили оборони спростовують ворожу інформацію
Російські терористи не змогли захопити село Табаївка в Харківській області, там тривають бої
Про це в етері телемарафону заявив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Ілля Євлаш.
"Лінія залишається дуже динамічною. Противник продовжує наступальні дії, зокрема, неподалік населеного пункту Куп'янськ, а також біля Табаївки: за неї точаться важкі бої. Наразі село не перебуває під контролем окупантів, там ведуться зараз артилерійські дуелі", - йдеться у повідомленні.
За словами представника Сил оборони, за минулу добу українські захисники знищили на лимано-куп'янському понад 228 росіян і 75 одиниць техніки: танки та бойові машини піхоти, комплекси відеоспостереження, РЕБ і т.д.
- Російські окупанти протягом минулої доби намагалися здійснили штурмові дії на Херсонському напрямку. Натомість ЗСУ відбили 14 атак та знищили 830 окупантів.
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