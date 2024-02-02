Росія не захопила Табаївку на Харківщині: Сили оборони спростовують ворожу інформацію

Про це в етері телемарафону заявив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Ілля Євлаш.

"Лінія залишається дуже динамічною. Противник продовжує наступальні дії, зокрема, неподалік населеного пункту Куп'янськ, а також біля Табаївки: за неї точаться важкі бої. Наразі село не перебуває під контролем окупантів, там ведуться зараз артилерійські дуелі", - йдеться у повідомленні.

За словами представника Сил оборони, за минулу добу українські захисники знищили на лимано-куп'янському понад 228 росіян і 75 одиниць техніки: танки та бойові машини піхоти, комплекси відеоспостереження, РЕБ і т.д.