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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Росія не здатна вести війну на виснаження без допомоги союзників, - генерал-запасу СБУ Ягун

11 березня, 2024 понедiлок
21:51
Війна з Росією Путін та Кім Чен Ин

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що в Росії закінчуються ресурси й резерви, які вони планували спрямувати на довготривалу війну

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Будемо відверто говорити, що ресурсів в Росії недостатньо для ведення війни на виснаження. Сьогодні важко спрогнозувати їхні дії. Ми не можемо спрогнозувати, наскільки довго вони готові воювати. Насправді всі фахівці та економісти виходять з тієї думки, що лише у 2024 та 2025 роках Росія буде здатна вести війну з тією інтенсивністю, з якою йдуть бойові дії. Тому без допомоги від своїх союзників Росія не здатна вести довготривалу війну", - пояснив Ягун.

За словами Ягуна, потенціал РФ для ведення війни на виснаження буде зменшуватись.

"Якщо ресурси й резерви Росії вичерпуються, то з нашого боку спостерігається ситуація, коли навпаки відбувається активізація наших союзників у Європі. Лідери ЄС разом зі США намагаються знайти рішення для нарощування потужностей ВПК, щоб допомогти Україні. Тому я переконаний, що в Росії буде тільки погіршуватись ситуація, натомість у нас все буде тільки покращуватись", - додав він.

  • У січні Bild писав, що Німеччина підготувала сценарій на випадок програшу України у війні. У НАТО заявили, що цей документ є уявною ситуацією для перевірки військових можливостей.
  • 11 березня у InformNapalm повідомили, що Росія готується до світової війни, а тому "закручування гайок" усередині держави лише посилиться після виборів президента, запланованих на березень 2024 року.
Теги:
Україна
ЄС
російська армія
окуповані території
окупанти
НАТО
США
допомога Україні
зброя для України
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