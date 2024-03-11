Росія не здатна вести війну на виснаження без допомоги союзників, - генерал-запасу СБУ Ягун
Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що в Росії закінчуються ресурси й резерви, які вони планували спрямувати на довготривалу війну
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Будемо відверто говорити, що ресурсів в Росії недостатньо для ведення війни на виснаження. Сьогодні важко спрогнозувати їхні дії. Ми не можемо спрогнозувати, наскільки довго вони готові воювати. Насправді всі фахівці та економісти виходять з тієї думки, що лише у 2024 та 2025 роках Росія буде здатна вести війну з тією інтенсивністю, з якою йдуть бойові дії. Тому без допомоги від своїх союзників Росія не здатна вести довготривалу війну", - пояснив Ягун.
За словами Ягуна, потенціал РФ для ведення війни на виснаження буде зменшуватись.
"Якщо ресурси й резерви Росії вичерпуються, то з нашого боку спостерігається ситуація, коли навпаки відбувається активізація наших союзників у Європі. Лідери ЄС разом зі США намагаються знайти рішення для нарощування потужностей ВПК, щоб допомогти Україні. Тому я переконаний, що в Росії буде тільки погіршуватись ситуація, натомість у нас все буде тільки покращуватись", - додав він.
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