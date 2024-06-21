Росія обстріляла фугасними бомбами село на Запоріжжі: загинув чоловік, двоє поранених
Росіяни обстріляли фугасними авіабомбами Воздвижівку в Запорізькій області, загинув 32-річний чоловік
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Росіяни обстріляли фугасними авіабомбами Воздвижівську громаду та повністю знищили приватний будинок, в якому мешкали цивільні люди", – написав Федоров.
Унаслідок атаки загинув 32-річний чоловік. Окрім того, поранено 58-річну жінку та 32-річного чоловіка. Їх доправили до лікарні.
Повітряну тривогу на території Запорізької області оголосили о 12:59. Повітряні сили попередили про загрозу ударів балістичними ракетами. Відбій повітряної тривоги на Запоріжжі оголосили о 13:16.
- Російська окупаційна армія зранку 21 червня скинула авіабомбу на Селидове Донецької області. Унаслідок цього загинули дві людини, ще три постраждали
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