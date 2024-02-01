Росія обстріляла лікарню на Харківщині КАБами: постраждали 4 людини

Про це повідомляє ДСНС України.

"У результаті ворожого удару керованими авіабомбами по території цивільної лікарні у селищі Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджено фасад двоповерхової будівлі медзакладу, вікна та дах", йдеться ц повідомленні.

Також співробітники ДСНС спільно з працівниками Нацполіції та екстреної медичної допомоги евакуювали 38 людей, 4 з них на місці надали першу медичну допомогу.

Очільник Харківщини Олег Синєгубов відзначив, що на щастя, персонал та пацієнти лікарні встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги.

"Всіх пацієнтів було евакуйовано, частину – розміщено в інші заклади. Ті, кому дозволено за показаннями медиків, перебуватимуть на лікуванні амбулаторно з додатковим медичним обстеженням та наглядом", - додав керівник ОВА.