Росія обстріляла лікарню на Харківщині КАБами: постраждали 4 людини
Російські окупанти влучили керованими авіабомбами у лікарню у селищі Великий Бурлук Куп'янського району на Харківщині: постраждали 4 людини, ще 38 евакуйовано
Про це повідомляє ДСНС України.
"У результаті ворожого удару керованими авіабомбами по території цивільної лікарні у селищі Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджено фасад двоповерхової будівлі медзакладу, вікна та дах", йдеться ц повідомленні.
Також співробітники ДСНС спільно з працівниками Нацполіції та екстреної медичної допомоги евакуювали 38 людей, 4 з них на місці надали першу медичну допомогу.
Очільник Харківщини Олег Синєгубов відзначив, що на щастя, персонал та пацієнти лікарні встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги.
"Всіх пацієнтів було евакуйовано, частину – розміщено в інші заклади. Ті, кому дозволено за показаннями медиків, перебуватимуть на лікуванні амбулаторно з додатковим медичним обстеженням та наглядом", - додав керівник ОВА.
- Нагадаємо, ввечері 31 січня росіяни запустили ударні дрони, у Харкові пролунали вибухи та зафіксовано влучання в об'єкт цивільної інфраструктури.
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