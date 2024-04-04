Росія обстріляла Нью-Йорк на Донеччині: загинуло подружжя, поранені 2 людини
Містечко Нью-Йорк у Донецькій області зазнало російського обстрілу ввечері у четвер, 4 квітня
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної військової адміністрації, а також Офіс генпрокурора.
Спершу в ОВА повідомили про двох загиблих та одну поранену людину, а також пошкоджені численні приватні будинки. Проте згодом стало відомо, що поранених двоє.
В Офісі прокурора уточнили, що війська РФ здійснили артилерійський обстріл Нью-Йорка Бахмутського району близько 17-ї години.
Снаряди поцілили по території приватного сектору, внаслідок чого загинуло подружжя.
Окрім того, осколкових поранень зазнали 77-річна жінка та 74-річний чоловік. Обох потерпілих ушпиталили.
- Як повідомили у Генштабі ЗСУ, 4 квітня ворог завдав 2 ракетних та 61 авіаційного удару по території України, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ і населених пунктів.
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