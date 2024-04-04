Росія обстріляла Нью-Йорк на Донеччині: загинуло подружжя, поранені 2 людини

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної військової адміністрації, а також Офіс генпрокурора.

Спершу в ОВА повідомили про двох загиблих та одну поранену людину, а також пошкоджені численні приватні будинки. Проте згодом стало відомо, що поранених двоє.

В Офісі прокурора уточнили, що війська РФ здійснили артилерійський обстріл Нью-Йорка Бахмутського району близько 17-ї години.

Снаряди поцілили по території приватного сектору, внаслідок чого загинуло подружжя.

Окрім того, осколкових поранень зазнали 77-річна жінка та 74-річний чоловік. Обох потерпілих ушпиталили.