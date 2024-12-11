Росія розпочала масований гібридний наступ на Європу, – Сибіга

Про це міністр написав у соцмережі Х.

"Разом з військовою агресією проти України Росія розпочала масований гібридний наступ на Європу. Вона використовує всі гібридні інструменти, від пропаганди та кібератак до диверсій і саботажу, втручання у внутрішні справи та спроб дестабілізувати цілі країни", – написав Сибіга.

Він зазначив, що Грузія, Молдова та Румунія є лише останніми прикладами таких дій, адже гібридні зусилля Росії "тривають від Західної Європи до Балканських і Балтійських держав".

Читайте також: В перспективі може бути домовленість між Путіним і Трампом щодо питання розподілу сфер впливу, - генерал Мусаєв

Міністр закликав усі європейські уряди об'єднати зусилля для протистояння впливу РФ та вжити ряд нагальних кроків, зокрема повністю заблокувати російську пропаганду, посилити зусилля поліції та контррозвідки, зміцнити кіберзахист і зробити суворішою Шенгенську візову політику щодо громадян РФ.

"Україна має величезний досвід протидії різноманітним гібридним загрозам Росії, від кібератак до дезінформаційних кампаній і диверсій. Ми готові поділитися нашими найкращими знаннями та досвідом з європейськими партнерами, щоб допомогти зберегти стабільний демократичний розвиток", – додав Сибіга.