Росія розвалиться, коли Путін програє війну і регіони не хотітимуть нести за це відповідальність, - Фейгін

Своїми міркуваннями він поділився з проєктом "Idel.Реалії".

"Сепаратизм і відокремлення - це спроба уникнути відповідальності за війну, тому що це незворотні зміни, і нестимуть відповідальність усі. Перехід до повномасштабної війни у Східній Європі є болісним для автономій, тому що їм доведеться відповідати за санкції та за загальне погіршення у разі, якщо Путіна не стане і війна закінчиться. А хто хоче відповідати?", - пояснив політик.

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Окрім того, продовжив Фейгін, той хто керуватиме Росією після Путіна, не зможе тримати разом її нинішні складові.

"Якими мотивами утримати? Пообіцяти їм, що ніколи більше не буде узурпації влади? Ніхто не може цього гарантувати. Росія ходить по колу. Я б сказав, не те, що подобається чи ні, я до цього ставлюся як фаталіст. Розпад Росії - це питання бажання чи небажання, а питання готовності утримувати (державу - ред.) силою від розпаду чи дати можливість процесу природним чином йти відповідно до ходу історії. Швидше за все, друге краще, тому нехай іде, як іде. Утримати Росію після всього, що накоїв Путін, можна лише шляхом тотального насильства, зокрема над регіонами, зокрема автономіями, зокрема над малими національностями. Навіщо? Для чого? Навіщо молитись на це зміцнення єдності державності? Радянський Союз розвалився, і це було благом. Деякі народи все-таки здобули свободу та суверенітет. Нехай ті народи, які справді хочуть цього суверенітету, отримають його", - зазначив Марк Фейгін.

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При йому опозиціонер наголосив, що добре знає специфіку корінних народів РФ, зокрема, на території Поволжя.

"Я виріс в Самарі, у татарському середовищі, у нас значна частка була саме вихідцями з Татарстану. І в дитинстві, і в юності я жив в оточенні татар і башкир, це природньо для Самари", - розповів Фейгін.