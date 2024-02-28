Росія вдарила по вокзалу в селищі Великий Бурлук на Харківщині. Загинули чоловік і 6-річна дитина

Про це повідомляє МВС України.

"Харківщина. Близько 16:50 РФ обстріляла керованими авіабомбами селище Великий Бурлук Куп'янського району. На місці працюють необхідні служби", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу загинули 48-річний чоловік і 6-річна дівчинка. Заступник керівника ОП України Олексій Кулеба додав, що мати дитини перебуває у важкому стані, їй надається допомога.

Є влучання на території залізничного вокзалу.