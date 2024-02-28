Росія вдарила по вокзалу в селищі Великий Бурлук на Харківщині. Загинули чоловік і 6-річна дитина
У середу, 28 лютого, росіяни обстріляли керованими авіаційними бомбами селище Великий Бурлук на Харківщині
Про це повідомляє МВС України.
"Харківщина. Близько 16:50 РФ обстріляла керованими авіабомбами селище Великий Бурлук Куп'янського району. На місці працюють необхідні служби", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілу загинули 48-річний чоловік і 6-річна дівчинка. Заступник керівника ОП України Олексій Кулеба додав, що мати дитини перебуває у важкому стані, їй надається допомога.
Є влучання на території залізничного вокзалу.
- У середу, 28 лютого, російські війська завдали удару авіаційними бомбами по місту Куп'янськ Харківської області, унаслідок чого загинули двоє людей, п'ятеро постраждали.
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