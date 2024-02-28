Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росія вдарила по вокзалу в селищі Великий Бурлук на Харківщині. Загинули чоловік і 6-річна дитина

Росія вдарила по вокзалу в селищі Великий Бурлук на Харківщині. Загинули чоловік і 6-річна дитина

28 лютого, 2024 середа
18:24
Війна з Росією Великий Бурлук

У середу, 28 лютого, росіяни обстріляли керованими авіаційними бомбами селище Великий Бурлук на Харківщині

Про це повідомляє МВС України.

"Харківщина. Близько 16:50 РФ обстріляла керованими авіабомбами селище Великий Бурлук Куп'янського району. На місці працюють необхідні служби", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу загинули 48-річний чоловік і 6-річна дівчинка. Заступник керівника ОП України Олексій Кулеба додав, що мати дитини перебуває у важкому стані, їй надається допомога.

Є влучання на території залізничного вокзалу. 

  • У середу, 28 лютого, російські війська завдали удару авіаційними бомбами по місту Куп'янськ Харківської області, унаслідок чого загинули двоє людей, п'ятеро постраждали.
Теги:
Україна
Росія
Харківщина
ракетний удар
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Су-34
27 лютого, 2024 вiвторок
На Східному напрямку Повітряні сили збили другий Су-34 впродовж дня
Віктор Пилипенко
27 лютого, 2024 вiвторок
УПЦ КП позбавила військового та ЛГБТ-активіста медалі. Інші захисники та діячі відмовились від нагород
розстріляний військовий скріншот
27 лютого, 2024 вiвторок
В Офісі генпрокурора пояснили, навіщо росіяни публікують відео страт українських військовополонених
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.11
    Купівля 38.11
    Продаж 38.66
  • EUR
    Купівля 41.23
    Продаж 42.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
28 лютого
19:17
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
"Найталановитіший і найунікальніший гравець у світі": гендиректор "Шахтаря" засипав Мудрика компліментами
19:15
Оновлено
Дональд Туск
"Закриття кордону в 4-годинних перемовинах з польськими урядовцями не згадувалося": торгпредставник України Качка прокоментував слова Туска
19:09
Багаторазовий дрон-бомбер
В Україні створили багаторазовий дрон-бомбер Hummel
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 735-го дня війни: на лівобережжі Херсонщини ЗСУ знищили 6 бліндажів окупантів, а Нідерланди замовили 9 САУ DITA для України
18:49
Александер де Кроо
"Наступними тижнями надійде більше боєприпасів": Бельгія на €200 млн профінансує ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів
18:28
Оновлено
Зеленський та учасники саміту "Україна – Південно-Східна Європа" підписали спільну декларацію в Албанії
18:02
Оновлено
зеленський макрон
Зеленський про заяви Макрона щодо розміщення іноземних військ: ми домовилися обговорити ідеї посилення України
18:02
Оновлено
Придністров'я
Невизнане Придністров'я пожалілося Росії на "економічну блокаду" з боку Молдови. Кишинів, Київ і Москва відреагували
18:00
OPINION
Зоя Казанжи
Беззубі політики. Безпорадні міжнародні організації. Російські вуха і гроші...
17:59
Оксана Забужко
"Цілий зал переляканих облич": Забужко зізналась, що навмисно включила сирену на Берлінале
17:57
Ердоган
Ердоган заявив про готовність надати майданчик для перемовин між РФ та Україною
17:56
OPINION
блокування кордону, Польща
Микола Княжицький: Для вас це гра на гроші, а ми боремося за життя
17:48
Ексклюзив
Пошкоджено 160 тонн українського зерна на польській залізничній станції
Припинення імпорту польських товарів призведе до росту цін в Україні, - нардеп Синютка
17:46
Новини компаній
"Нам тут жити": Київстар і "Повернись живим" передали саперам обладнання для розмінування
17:39
рубль
Завдяки "гробовим" виплатам у бідних регіонах РФ різко зросли накопичення, - "Радіо Свобода"
17:35
Ексклюзив
САУ DITA
Виробництво САУ DITA для України вимірюються в місяцях, - військовий експерт Катков про переваги й недоліки установки
17:23
Італія
Італійська розвідка звинуватила Росію у веденні гібридної війни проти країни
17:20
PR
EVA.UA вперше увійшла в топ-3 ритейлери у сфері e-com
17:13
Оновлено
На фото: Співачка LP
"Глибоко шкодую": співачка LP перепросила українців за відео в худі з триколором РФ
17:11
Ексклюзив
Ярослав Юрчишин
"Обмеження створюють можливості": голова комітету ВР з питань свободи слова про вимкнення Еспресо із цифрового етеру T2
17:08
Оновлено
Михайло Ткач
Затримання журналіста Ткача у Польщі: реакція місцевої поліції та посла Зварича
17:06
фейк, фейки
"Буданов погрожує мирним кримчанам": росіяни вигадали новий фейк
16:56
На фото: Адель
"Немає іншого виходу": Адель скасувала 10 концертів через хворобу 
16:47
Kyivstar, Київстар
"Київстар" отримав новий код мобільної мережі
16:44
НЛО
Daily Mail оприлюднив відео, на якому дрон ЗСУ нібито зняв у зоні бойових дій НЛО
16:38
Ексклюзив
Ярослав Юрчишин
Нардеп Юрчишин розповів, яке питання щодо зміни формату телемарафону є найбільш дискусійним
16:32
На фото: ізраїльський режисер Ювал Абрагам та палестинський режисер Басел Адра
Ізраїльський режисер отримує погрози вбивством після того, як його промову на "Берлінале" назвали "антисемітською"
16:32
Огляд
Чи може Придністров’я стати частиною РФ та які загрози для України. Пояснюємо суть конфлікту
16:27
Ексклюзив
Лукашенко
Лукашенко понад усе любить владу і заявою про балотування повідомив про збільшення репресій, - білоруський опозиціонер Латушко
16:08
окупанти, орки
Снайпер та навідник дронів із "Шторм-Z": зрадники, які воювали проти ЗСУ, отримали 15 років тюрми
16:05
Затишна книгарня
В Україні з'явилась інтерактивна мапа з книгарнями
16:00
OPINION
Віктор Каспрук
Республіканська партія США фактично відрікається від Рональда Рейгана
15:45
Такер Карлсон
"Американці відповідальні за те, що українців витягують з парків у Києві і відправляють на смерть": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 28 лютого
15:36
Оновлено
обстріл
Росіяни скинули авіабомби на церкву в Куп'янську: серед загиблих пастор, є поранені
15:35
Власники telegram-каналів з березня почнуть отримувати монетизацію від реклами
15:25
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден заборонить передавати РФ, Китаю та Ірану персональні дані американців, - The Hill
15:15
Ексклюзив
окупанти в Криму
"Контроль над залізничними лініями та вузлами": полковник ЗСУ про плани ворога
15:12
На фото: Репер Diddy
Репера Diddy звинувачують у сексуальному насильстві над продюсером
15:09
Литва прапор
Литва виділила €326 тис. на підтримку українських біженців
15:07
Полонені
За фактами розстрілів 45 українських полонених порушено 19 справ, - Офіс генпрокурора
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV