Росія від ранку обстрілює Нікополь: 5 постраждалих, серед них дитина

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що внаслідок російської агресії постраждав 7-річний хлопчик, він лікуватиметься амбулаторно. Також вдома лікуватимуться 43-річний чоловік та дві 74-річні жінки. Одна поранена 73 років госпіталізована.

Водночас через обстріл пошкоджені кілька багатоповерхівок та міська інфраструктура.