Росія від ранку обстрілює Нікополь: 5 постраждалих, серед них дитина
Російська терористична армія від ранку 14 березня атакувала Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок цього постраждали 5 людей, серед них дитина
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що внаслідок російської агресії постраждав 7-річний хлопчик, він лікуватиметься амбулаторно. Також вдома лікуватимуться 43-річний чоловік та дві 74-річні жінки. Одна поранена 73 років госпіталізована.
Водночас через обстріл пошкоджені кілька багатоповерхівок та міська інфраструктура.
- У ніч на 14 березня декілька груп ворожих безпілотників через Херсонщину та Миколаївщину атакували Україну в північному напрямку. Зафіксовано прильоти у Харкові та на Сумщині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.5 Купівля 38.5Продаж 39.02
- EUR Купівля 42.02Продаж 42.82
- Актуальне
- Важливе