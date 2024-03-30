Росія вперше застосувала по Україні потужну авіабомбу ОДАБ-1500, - ЗМІ

Про це пише BILD.

За словами військового оглядача Юліана Рьопке, такою боєголовкою російські окупанти атакували селище Велика Писарівка на Сумщині.

З аналізу відкритих даних, після удару авіабомби у небо піднялася хмара диму заввишки 1 км.

"Використання 1,5-тонної бомби в населеному пункті Рьопке називає "новим дном у війні Росії проти українських міст", - йдеться в повідомленні.

Довідка. ОДАБ (об'ємно-детонуюча авіаційна бомба) - це термобаричний снаряд часів СРСР, який приблизно за 10 метрів до влучення в ціль випускає горючу рідину у вигляді аерозолю і займає його.

Це називають об'ємним вибухом. Такий боєприпас має більшу силу ураження, ніж класичний. Раніше росіяни застосовували такі авіабомби, але найменшої маси: від 170 до 500 кг.