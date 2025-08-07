Росія вже не говорить про визнання окупації всіх територій, на які вона претендує, - журналістка Ульяновська про зустріч Віткоффа з Путіним

Про це розповіла журналістка Марія Ульяновська в етері Еспресо.

"І ще важлива заява від Рубіо. Він сьогодні сказав, що вперше за весь цей час Сполучені Штати почули від Росії умови, за яких вона реально готова припинити війну свою в Україні. І, зокрема, йдеться про визнання контролю над Кримом та деякими окупованими територіями. Я наголошую "деякими", тобто вже Росія не говорить про визнання окупації всіх територій, на які вона претендує. І Рубіо каже, що це будуть важкі перемовини, і що на поступки повинні будуть піти і українці, і росіяни. Він сказав, що це буде дуже складно, тому що, як він каже, обидві сторони дуже багато втратили в цій війні. Але також додав, що умови припинення - це завжди найскладніша частина переговорів, але далі обидвом країнам доведеться подати таку угоду, як він каже, своїй громадськості. Рубіо також підтвердив, що Сполучені Штати ведуть зараз консультації із європейськими союзниками щодо подальших кроків у цих перемовинах", - розповіла вона.

Марія Ульяновська зауважила, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не виключає, що і Китай підпаде під вторинні санкції, яких вже зазнала Індія.

"Ну і також щодо санкцій. Я нагадаю, що ця зустріч Віткоффа з Путіним відбулася на тлі того, що Дональд Трамп погрожує запровадити жорсткі вторинні санкції щодо країн, які купують російські енергоносії. І Дональд Трамп підтвердив, що варто очікувати більше і більше вторинних санкцій. Я нагадаю, що наразі такі вторинні санкції Сполучені Штати ввели щодо Індії і в середу Дональд Трамп ввів додаткові 25% на імпорт товарів із Індії до Сполучених Штатів, на що Індія сказала, що це є несправедливим, адже інші країни також купують російську нафту, зокрема Китай є найбільшим імпортером російських енергоносіїв. І Дональд Трамп сказав, що він не виключає, що і Китай підпаде під такі санкції", - додала журналістка.