Росія за ніч випустила по Україні 100 безпілотників: сили ППО знищили 66 дронів
У ніч проти понеділка, 28 жовтня, російські окупанти атакували Україну сотнею безпілотників. Оборонцям неба вдалося знищити 66 ворожих цілей
Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що росіяни почали запускати свої дрони з 19:00 27 жовтня і до ранку наступного дня, загалом застосувавши 100 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників не встановленого типу із напрямків Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ у РФ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 10:30 Повітряні сили збили 66 ворожих безпілотників у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях.
Більшість ворожих БПЛА збито на Київщині, Черкащині та Хмельниччині. Крім того, 24 російських безпілотники локаційно втрачено, а ще 4 полетіли в напрямку РФ та Білорусі.
- Через нічну атаку ворожих дронів та авіабомб зазнав двох атак Харків. У місті через російський обстріл постраждали понад 20 людей, серед них - діти. Детальніше про наслідки атаки РФ читайте за посиланням.
- Актуальне
- Важливе