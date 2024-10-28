Росія за ніч випустила по Україні 100 безпілотників: сили ППО знищили 66 дронів

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що росіяни почали запускати свої дрони з 19:00 27 жовтня і до ранку наступного дня, загалом застосувавши 100 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників не встановленого типу із напрямків Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 10:30 Повітряні сили збили 66 ворожих безпілотників у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях.

Більшість ворожих БПЛА збито на Київщині, Черкащині та Хмельниччині. Крім того, 24 російських безпілотники локаційно втрачено, а ще 4 полетіли в напрямку РФ та Білорусі.