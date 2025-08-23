Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 23 серпня
У суботу ввечері, 23 серпня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 18:20 ПС поінформували, що ворожий дрон з Чернігівщини заходить у Броварський район Київської області.
О 18:49 ударні безпілотники зафіксували на північному сході та сході Чернігівської області, курс південно-західний.
Новина доповнюватиметься...
- Біла Церква
