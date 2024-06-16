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Росія заявила про нібито знищення БПЛА над Краснодарським краєм

16 червня, 2024 неділя
23:56
Війна з Росією обстріл, ППО

Російське міністерство оборони заявило про нібито ліквідацію безпілотника над територією Краснодарського краю

Зміст

Про це повідомляє міноборони РФ.

"Близько 22:00 мск припинено чергову спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські сили ППО буцімто знищили один дрон над територією Краснодарського краю.

  • У ніч на суботу, 15 червня, у РФ заявили про роботу ППО та збиття дронів на території Ростовській області. Вибухи лунали в районі міста Кам'янськ-Шахтинський, де розташоване одне з найбільших хімічних підприємств півдня Росії.
Теги:
Росія
ППО
безпілотник
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