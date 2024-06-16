Росія заявила про нібито знищення БПЛА над Краснодарським краєм
Російське міністерство оборони заявило про нібито ліквідацію безпілотника над територією Краснодарського краю
Про це повідомляє міноборони РФ.
"Близько 22:00 мск припинено чергову спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російські сили ППО буцімто знищили один дрон над територією Краснодарського краю.
- У ніч на суботу, 15 червня, у РФ заявили про роботу ППО та збиття дронів на території Ростовській області. Вибухи лунали в районі міста Кам'янськ-Шахтинський, де розташоване одне з найбільших хімічних підприємств півдня Росії.
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