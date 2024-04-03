Росія змінила тактику на лівобережжі Херсонщини: в ОК "Південь" розповіли подробиці
Російська окупаційна армія змінила тактику дій на лівому березі Дніпра Херсонської області. Відтепер ворог атакує більшою кількістю дрібніших штурмових груп
Про це повідомляє ОК "Південь".
"На лівобережжі Дніпра Херсонщини дещо змінили тактику дій і намагалися атакувати більшою кількістю дрібніших штурмових груп", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські захисники відбили 8 таких спроб. Через це ворог був змушений "залишками далеко не всіх груп" повернутися на вихідні позиції.
"Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій", - додали у повідомленні.
- Активісти партизанського руху "Атеш" зафіксували, що російські окупанти перекидають техніку із Криму на Херсонський напрямок після вдалих ударів українськими FPV-дронами.
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