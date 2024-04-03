Росія змінила тактику на лівобережжі Херсонщини: в ОК "Південь" розповіли подробиці

Про це повідомляє ОК "Південь".

"На лівобережжі Дніпра Херсонщини дещо змінили тактику дій і намагалися атакувати більшою кількістю дрібніших штурмових груп", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські захисники відбили 8 таких спроб. Через це ворог був змушений "залишками далеко не всіх груп" повернутися на вихідні позиції.

"Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій", - додали у повідомленні.