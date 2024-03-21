Росія змушує школярів на ТОТ України підіймати триколор і співати гімн РФ, - Запорізька ОВА

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Відтепер у кожній школі буде обов'язковою процедура підняття ворожого триколору та спів гімну окупантів. Вчити гімн країни-терориста наших дітей змушували давно. Проте тепер зомбування досягло нових масштабів", - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, раніше росіяни на окупованих територіях прибрали зі шкільної програми українську мову та вилучили усі книжки. Проте деякі діти виявили бажання вивчати рідну мову факультативно. Очільник ОВА наголошує, що її викладають "бездарні вчителі за невідомими роздруківками замість підручника".