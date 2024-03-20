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Вилучають українські книжки та шукають тих, хто співпрацює із Силами оборони: окупанти проводять обшуки в Мелітополі

20 березня, 2024 середа
19:43
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В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни проводять обшуки: вилучають книжки українських письменників та шукають тих, хто ймовірно співпрацює із Силами оборони

Про це повідомляє рух "Жовта стрічка" та голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зокрема очільник Запорізької області зазначив, що після "виборів" президента окупанти продовжили роботу з мобілізації на тимчасово окупованих територіях України.

"Росія продовжує працювати над мобілізацією чоловіків на ТОТ. Спочатку всіх, хто вимушений отримувати ворожий аусвайс, змусили йти до "воєнкомату". Тепер звіряють дані та планують подворові обходи для формування резерву на передову", - написав він. 

Також за його словами, окупанти  збільшили кількість обладнання для прослуховування приватних розмов місцевих.

"Ведеться прослуховування на вулицях, на зупинках, у закладах, ведеться прослуховування телефонних дзвінків в автоматичному режимі та за ключовими словами", - зазначив Федоров.

  • 18 березня голова Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив, що росіяни можуть мобілізувати 300 тис. жителів тимчасово окупованих територій України.
  • 20 березня стало відомо, що окупанти посилили обшуки і тиск на українців на тимчасово окупованих територіях Херсонщини через низьку явку на так звані вибори президента РФ.

Теги:
Україна
Мелітополь
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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