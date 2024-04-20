Росія зранку вдарила по багатоповерхівці у Вовчанську: є загиблий та постраждала
Російська окупаційна армія вранці 20 квітня атакувала місто Вовчанськ Харківської області. Унаслідок цього загинула людина, є постраждала
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що близько 8-ї ранку російські війська влучили у 9-поверхівку та приватний будинок. Унаслідок цього постраждала 60-річна жінка.
Крім цього, через влучання по приватному домоволодінню на місці загинув 50-річний цивільний чоловік.
"Усі деталі та обставини події продовжують з‘ясовуватися", - додав Синєгубов.
- У Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи рано-вранці 20 квітня під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ракетних ударів.
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