Росія зранку вдарила по багатоповерхівці у Вовчанську: є загиблий та постраждала

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що близько 8-ї ранку російські війська влучили у 9-поверхівку та приватний будинок. Унаслідок цього постраждала 60-річна жінка.

Крім цього, через влучання по приватному домоволодінню на місці загинув 50-річний цивільний чоловік.

"Усі деталі та обставини події продовжують з‘ясовуватися", - додав Синєгубов.