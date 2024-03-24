Росіян заманюють на війну обіцянками посад на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
Російські окупанти заохочують своїх громадян воювати проти України обіцянками щодо подальшого працевлаштування в окупаційних адміністраціях для подолання дефіциту кадрів
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що в рамках програми "Герої СВО" кожен окупант після закінчення контракту може залишитись на тимчасово окупованих територіях України й отримати посаду в окупаційних структурах.
За даними ЦНС, таким чином російська влада планує подолати дефіцит кадрів, адже місцеві у більшості не працюють з ворогом.
Крім цього, окупанти на посадах переїжджають на ТОТ України з родинами й таким чином змінюють демографічний склад захоплених регіонів.
У Центрі нацспротиву підкреслюють, що для отримання посади необхідно мати вищу освіту, але у разі її відсутності майбутніх "держслужбовців" відправляють на курси у місцеві фейкові виші, які за кілька місяців видадуть необхідні дипломи.
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