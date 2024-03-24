Росіян заманюють на війну обіцянками посад на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що в рамках програми "Герої СВО" кожен окупант після закінчення контракту може залишитись на тимчасово окупованих територіях України й отримати посаду в окупаційних структурах.

За даними ЦНС, таким чином російська влада планує подолати дефіцит кадрів, адже місцеві у більшості не працюють з ворогом.

Крім цього, окупанти на посадах переїжджають на ТОТ України з родинами й таким чином змінюють демографічний склад захоплених регіонів.

У Центрі нацспротиву підкреслюють, що для отримання посади необхідно мати вищу освіту, але у разі її відсутності майбутніх "держслужбовців" відправляють на курси у місцеві фейкові виші, які за кілька місяців видадуть необхідні дипломи.