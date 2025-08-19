Росіянам потрібна Донеччина, щоб показати перемогу, коли зрівняються тривалість війни в Україні й так званої великої вітчизняної, - Ступак

Таку думку висловив військовий експерт, співробітник СБУ (2004-2015) Іван Ступак в етері Еспресо.

"Я поясню, чому відбувається (з боку росіян, - ред.) нагнітання ситуації з точки зору: "Давайте швидко робити результат, нам потрібно, зараз як поднажмьом, як додавимо і все провалиться". Бо вони вже 3,5 року, дійсно, застрягли на території Донбасу. Просувань величезних, таких, як вони собі міркували, немає. Є поступове продавлювання української оборони, але ще раз: тих проривів, про які вони мріяли, точно немає", - сказав він.

Іван Ступак зауважив, що частина Другої світової війни, після того, як Німеччина напала на тодішній Радянський Союз і до моменту завершення, тривала 1480 днів. Приблизно у січні 2026 року так само триватиме повномасштабне вторгнення Росії в Україну і ворогам треба показати хоча б якусь перемогу до цього часу.

"І тепер я вам скажу буквально невеликі цифри, ви зрозумієте, що, можливо, їх дуже сильно тригерить. Загалом, по цифрах: "вєлікая отєчєствєнная война" в Радянському Союзі тривала 1480 днів. 1480, запам'ятайте цю цифру. Це коли Радянський Союз від околиць Москви відігнав нацистську Німеччину аж до центру Берліна, і війна закінчилася. Все-все-все зайняло 1480 днів. Зараз повномасштабна війна триває вже 1273 дні. І за цей час ані районних центрів великих захоплено не було, ані тим паче обласних центрів України, бодай хоча б одного. Тому, я думаю, що ближче до цієї позначки, це буде десь січень 2026 року, коли вони в датах вирівняються. Я думаю, вони до цього часу поспішають хоча б щось продати своєму населенню, показати, бо дійсно війна вже неприємно довго для росіян триває. Тому вони наполягають на швидкій здачі території, щоб це використати як велике досягнення. Так само нагнітають в інформаційному просторі: "Давайте ми зараз як поднажмьом, як вдавимо, і українська оборона посипеться", - зазначив військовий експерт.