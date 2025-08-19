Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росіянам потрібна Донеччина, щоб показати перемогу, коли зрівняються тривалість війни в Україні й так званої великої вітчизняної, - Ступак
Ексклюзив

Росіянам потрібна Донеччина, щоб показати перемогу, коли зрівняються тривалість війни в Україні й так званої великої вітчизняної, - Ступак

Марина Клюєва
19 серпня, 2025 вiвторок
11:55
Війна з Росією російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор

Росіяни застрягли на території Донецької області, за час повномасштабного вторгнення у них немає просувань, про які вони мріяли

Зміст

Таку думку висловив військовий експерт, співробітник СБУ (2004-2015) Іван Ступак в етері Еспресо. 

"Я поясню, чому відбувається (з боку росіян, - ред.) нагнітання ситуації з точки зору: "Давайте швидко робити результат, нам потрібно, зараз як поднажмьом, як додавимо і все провалиться". Бо вони вже 3,5 року, дійсно, застрягли на території Донбасу. Просувань величезних, таких, як вони собі міркували, немає. Є поступове продавлювання української оборони, але ще раз: тих проривів, про які вони мріяли, точно немає", - сказав він. 

Іван Ступак зауважив, що частина Другої світової війни, після того, як Німеччина напала на тодішній Радянський Союз і до моменту завершення, тривала 1480 днів. Приблизно у січні 2026 року так само триватиме повномасштабне вторгнення Росії в Україну і ворогам треба показати хоча б якусь перемогу до цього часу. 

"І тепер я вам скажу буквально невеликі цифри, ви зрозумієте, що, можливо, їх дуже сильно тригерить. Загалом, по цифрах: "вєлікая отєчєствєнная война" в Радянському Союзі тривала 1480 днів. 1480, запам'ятайте цю цифру. Це коли Радянський Союз від околиць Москви відігнав нацистську Німеччину аж до центру Берліна, і війна закінчилася. Все-все-все зайняло 1480 днів. Зараз повномасштабна війна триває вже 1273 дні. І за цей час ані районних центрів великих захоплено не було, ані тим паче обласних центрів України, бодай хоча б одного. Тому, я думаю, що ближче до цієї позначки, це буде десь січень 2026 року, коли вони в датах вирівняються. Я думаю, вони до цього часу поспішають хоча б щось продати своєму населенню, показати, бо дійсно війна вже неприємно довго для росіян триває. Тому вони наполягають на швидкій здачі території, щоб це використати як велике досягнення. Так само нагнітають в інформаційному просторі: "Давайте ми зараз як поднажмьом, як вдавимо, і українська оборона посипеться", - зазначив військовий експерт.

  • Станом на вечір 18 серпня російська армія просунулася у трьох населених пунктах у Запорізькій та Донецькій областях.
Теги:
Новини
Україна
військові
російська армія
Донеччина
Військові новини
Читайте також:
Армін Паппергер, голова концерну Rheinmetall
Автор Ксенія Золотова
12 серпня, 2025 вiвторок
Гендиректор Rheinmetall заявив, що будівництво заводу боєприпасів в Україні затримується через бюрократію
Автор Ольга Бабишена
19 серпня, 2025 вiвторок
Питання територій ми залишимо між мною і Путіним, - Зеленський
на фото очільник уряду Денис Шмигаль
Автор Ксенія Золотова
18 серпня, 2025 понедiлок
Шмигаль: Україна має дуже потужну далекобійну зброю
Київ
+21.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.61
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
19 серпня
12:29
дощь, гроза, парасоля, негода
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийдуть дощі
12:25
Сили оборони паралізували залізничне сполучення на ТОТ Запорізької області, - Андрющенко
12:23
Сина кронпринцеси Норвегії звинуватили у 32 злочинах, включаючи чотири випадки зґвалтувань
12:18
"Значний крок до завершення війни": Зеленський про перемовини у Вашингтоні
12:06
OPINION
Гріш ціна таким "гарантіям"
12:01
ЄС США
Гарантії безпеки будуть зосереджені на посиленні військових можливостей України без будь-яких обмежень, - Bloomberg
11:51
"Розмовляєте своєю огидною мовою": у футболіста збірної України Маліновського виник конфлікт з п'яними росіянами в Італії
11:44
Аналітика
Шоу Трампа у Білому домі чи реальний шлях до миру: підсумки зустрічі Зеленського і лідерів Європи з президентом США
11:31
На фото: актор Меттью Перрі
Останній свідок у справі про смерть зірки "Друзів" Меттью Перрі, "Кетамінова королева", погодилась визнати провину
11:26
Оновлено
Нічна атака РФ: у Ніжині загинула людина, на Сумщині й Харківщині є постраждалі, у Кременчуці знаходять нерозірвані касетні боєприпаси
11:20
Партизани повідомляють про масову втечу російських солдатів на Запорізькому напрямку
11:17
Оновлено
Зеленський, путін
Зустріч Путіна та Зеленського може відбутися протягом двох тижнів, - Мерц
10:40
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
"Це реальна можливість завершити війну": авіаексперт Романенко про українську ракету "Фламінго"
10:40
OPINION
Результати Вашингтона: на Путіна треба тиснути
10:40
електроенергія
Споживання електроенергії знижується через похолодання: ситуація в енергосистемі 19 серпня
10:27
Шмигаль запропонував Японії долучитися до реабілітації українських військових
10:24
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин наказав збільшити ядерний арсенал КНДР у відповідь на спільні військові навчання США та Південної Кореї
10:23
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 19 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:07
OPINION
Про важливість термінів
10:04
Дмитро Медведєв
"Антиросійська войовнича Коаліція охочих не змогла переграти Трампа на його території": Медведєв прокоментував зустріч у Білому домі
10:00
Оновлено
горить рязань
У Рязанській області РФ стався вибух у пороховому цеху заводу "Еластик": кількість загиблих зросла до 25
09:56
Ексклюзив
ЗСУ
Ми змінили тактику ворога, - начальник відділу безпілотних систем 3-го AK Філатов з Харківського напрямку
09:44
ППО
Повітряні сили у ніч на 19 серпня знешкодили 230 ворожих БПЛА та 6 ракет
09:17
Ексклюзив
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Ворог зменшив кількість штурмів на Сумщині, - речник ДПСУ Демченко
09:16
Зеленський передав Трампу ключку для гольфу від українського бійця, який втратив на війні ногу
08:26
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 186 боїв: понад третина з них на Покровському напрямку
08:22
Ліга чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів вирішального раунду кваліфікації
08:21
Україна США
Україна передала США конфіденційні пропозиції щодо завершення війни з РФ: Financial Times розкрив подробиці
08:02
OPINION
Настрій Трампа може змінитися будь-якої миті
07:12
Інфографіка
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила 66 артсистем та 890 військовослужбовців
06:34
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії
"Питання, яке стоїть на першому місці": Трамп заявив, що говорив з фон дер Ляєн про повернення викрадених РФ українських дітей
06:21
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
ХАМАС погодився на запропоновану угоду щодо 60-денного перемир'я з Ізраїлем, - Reuters
05:43
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон закликав посилити санкції проти Росії, якщо мирні перемовини з Україною зазнають провалу
02:44
Питання територій ми залишимо між мною і Путіним, - Зеленський
01:58
Дональд Трамп
Трамп телефонував Путіну після перемовин з Зеленським і європейськими лідерами
01:51
Дональд Трамп
Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним
01:49
Оновлено
Володимир Зеленський та Дональд Трамп у Білому домі з європейськими лідерами та генсеком НАТО Марком Рютте
У Білому Домі завершилися двоетапні переговори Зеленського, Трампа та євролідерів
00:45
Ексклюзив
Віталій Портников
Гарантії безпеки, які пропонує Трамп, значно небезпечніші для РФ, ніж 5-та стаття НАТО, - Портников
00:21
Ексклюзив
Микола Княжицький
Трамп займає партнерську позицію до України та європейців, - Княжицький
2025, понедiлок
18 серпня
23:37
Ексклюзив
Володимир Зеленський, Емманюель Макрон та Дональд Трамп у Білому домі
Зеленському вдалося стримувати себе, а президенти були приязні один до одного, - журналістка Ульяновська з Вашингтону
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV