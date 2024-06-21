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Росіяни 21 червня обстріляли Кривий Ріг. Фіксують пожежу

21 червня, 2024 п'ятниця
16:42
Війна з Росією Кривий Ріг

У пʼятницю, 21 червня, російські терористи обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області

Зміст

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог вдарив по Кривому Рогу. Атакував інфраструктуру міста. Сталася пожежа", - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо наслідків поки уточнюється.

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Україна
Росія
Кривий Ріг
Дніпропетровщина
Військові новини
ракетний удар
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