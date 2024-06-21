Росіяни 21 червня обстріляли Кривий Ріг. Фіксують пожежу
У пʼятницю, 21 червня, російські терористи обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ворог вдарив по Кривому Рогу. Атакував інфраструктуру міста. Сталася пожежа", - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо наслідків поки уточнюється.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.87
- EUR Купівля 43.27Продаж 44.05
- Актуальне
- Важливе