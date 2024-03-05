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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни 34 рази намагались прорвати оборону українських військ на Новопавлівському напрямку

5 березня, 2024 вiвторок
19:27
Війна з Росією фортифікація, обладнання рубежів оборони, ЗСУ

Протягом останньої доби російські терористи 34 рази намагались прорвати оборону українських військ на Новопавлівському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 5 березня.

Протягом доби відбулося 76 бойових зіткнень. Росіяни завдали 2 ракетних та 67 авіаударів, здійснили 95 обстріли з РСЗВ позицій наших військ та населених пунктів.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури", - додали в Генштабі.

Ситуація на фронті, обстріли території України

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. 
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Середина-Буда, Дружба та Осоївка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Клюси, Блешня, Грем’яч Чернігівської області; Бачівськ, Покровка, Басівка Сумської області; Уди, Козача Лопань та Амбарне Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Кислівка Харківської області та Новоєгорівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема Западне, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку, Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Богданівка, Курдюмівка та Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Нью-Йорк, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 22 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Семенівка та Орлівка. Противник завдав авіаудару в районі населеного пункту Семенівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Бердичі, Первомайське та Орлівка Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 34 рази намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Вугледар. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Костянтинівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.
  • На Оріхівському напрямку ворог здійснив 5 безрезультатних атак в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Малинівка та  Мала Токмачка. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Гуляйпільське, Новодарівка, Рівнопіль Запорізької  області.
  • В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Придніпровському (Херсонському) напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Попри значні втрати, не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом доби противник здійснив 2 безрезультатні штурмові дії.  Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Антонівка, Велетенське, Тягинка, Іванівка Зміївка Херсонської області. 

Удари ЗСУ по росіянах

Цієї ночі, в результаті операції ГУР Міністерства оборони України, уражено російський корабель проєкту 22160 "Сергій Котов" з екіпажем на борту. Перевіряється інформація щодо перебування на борту корабельного транспортно-бойового гелікоптера Ка-29.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу РФ. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, складу боєприпасів, зенітному ракетному комплексу "Бук-М1" та радіолокаційному комплексу розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1".

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