Росіяни 4 години поспіль обстрілювали прикордоння Сумщини: загинув 62-річний чоловік
Російський ворог 20 жовтня близько 4 годин поспіль обстрілював з артилерії цивільну інфраструктуру прикордоння Сумської області, через що загинув чоловік
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Так, з 08:30 упродовж 4 годин ворог з артилерії обстрілював цивільну інфраструктуру Шалигінської громади Шосткинського району Сумської області.
Унаслідок атаки ворога на території власного дому загинув 62-річний чоловік. Також пошкоджено будинки місцевих жителів.
- Того ж дня окупанти вдарили з артилерії по Зміївці, що на Херсонщині. Внаслідок атаки було повністю зруйновано житловий будинок.
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