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Росіяни активізували атаки й наступальні дії у Запорізькій області, - речник "Легіону Свободи" Денисов

Марина Клюєва
25 серпня, 2024 неділя
10:23
Війна з Росією Запоріжжя

Речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов розповів про ситуацію у Запорізькій області: росіяни активізували наступальні дії

Зміст

Про це він повідомив у етері Еспресо.

"В нашій області (Запорізькій, - ред.) на лінії бойових дій після певного відносного затишшя росіяни активізували атаки, наступальні дії. Вони там підтягнули резерви, трохи оговтались після того, як навигрібали тут. Працює їхня артилерія постійно, авіація, ви ж бачите, що проводять бомбометання на лінії бойових дій, б’є по громадах, які знаходяться на лінії бойових дій. Назагал така їхня логіка проглядається, що вони намагаються максимально сіру зону посунути в нашу сторону. Збільшити її зону і посунути в нашу сторону. І далі вони пробують брати під вогневий контроль ті чи інші шматки фронту. Ну і відповідно далі випалюють їх артилерією для того, щоб надалі пробувати просуватися вперед, посилаючи свою піхоту", - розповів він. 

За словами військового, росіяни не втратили бажання просуватися до адміністративних кордонів Запорізької області.

"Для Запорізької області більше несе загрозу російська авіація і те, що вони постійно сюди сухопутним коридором з Криму до Ростова постійно гонять техніку, боєприпаси, особовий склад, проводять тренування і надалі їх направляють. Те, що я казав: піхотні атаки, і те, що вони активно проводять мілітаризацію суспільства, проводять вербування у свої квазівійськові формування. Ми ж чудово розуміємо, якщо людей набирають і видають їм зброю, то рано чи пізно вони підуть в атаку. І є у нас такі ділянки фронту, там відносне затишшя, вони, можливо, не потрапляють в об’єктиви інформаційних агентств. Але насправді те, як там накопичується російський потенціал, то ми ж розуміємо, що рано чи пізно та ділянка фронту почне рухатися і росіяни почнуть атакувальні дії. І це пов’язано з населеними пунктами, над якими вони втратили і вогневий контроль, і фізичний. Але не втратили бажання відбити ті пункти назад і стратегічно просуватися до адміністративних кордонів Запорізької області - оце найбільше несе загрозу. Це те, що ми бачимо тут, як то кажуть, безпосередньо на землі в Запорізькій області", - додав Денисов.

  • 17 серпня Костянтин Денисов розповів, що наразі росіяни пригальмували піхотні атаки на Запорізькому напрямку, та пояснив, із чим це пов’язано.
Теги:
Україна
Запоріжжя
військові
російська армія
ЗСУ
Запорізька область
Військові новини
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