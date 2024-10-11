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Росіяни атакували балістикою Одещину: загинули 4 людини, серед них - підліток

Юлія Лаврук
11 жовтня, 2024 п'ятниця
08:06
Війна з Росією

Російські окупанти атакувати Одещину балістичними ракетами, внаслідок чого загинули чотири людини, серед них - підліток

Зміст

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні. Під завалами опинилися люди", - написав Кіпер.

За його словами, рятувальники ДСНС врятували четверо людей, але троє людей загинули під уламками будівлі. Серед них - 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Крім того, ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні.

Кіпер також додав, що 10 людей отримали поранення та травми, з них 9 - ушпиталено. За словами очільника ОВА, четверо людей у важкому стані.

  • Російські окупанти 9 жовтня вдарили балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок ворожої атаки загинули вісім людей.
Теги:
Україна
російська армія
Одещина
окупанти
ракетний удар
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