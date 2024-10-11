Росіяни атакували балістикою Одещину: загинули 4 людини, серед них - підліток
Російські окупанти атакувати Одещину балістичними ракетами, внаслідок чого загинули чотири людини, серед них - підліток
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні. Під завалами опинилися люди", - написав Кіпер.
За його словами, рятувальники ДСНС врятували четверо людей, але троє людей загинули під уламками будівлі. Серед них - 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Крім того, ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні.
Кіпер також додав, що 10 людей отримали поранення та травми, з них 9 - ушпиталено. За словами очільника ОВА, четверо людей у важкому стані.
- Російські окупанти 9 жовтня вдарили балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок ворожої атаки загинули вісім людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.48
- EUR Купівля 44.94Продаж 45.62
- Актуальне
- Важливе