Росіяни атакували балістикою Одещину: загинули 4 людини, серед них - підліток

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні. Під завалами опинилися люди", - написав Кіпер.

За його словами, рятувальники ДСНС врятували четверо людей, але троє людей загинули під уламками будівлі. Серед них - 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Крім того, ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні.

Кіпер також додав, що 10 людей отримали поранення та травми, з них 9 - ушпиталено. За словами очільника ОВА, четверо людей у важкому стані.