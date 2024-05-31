Росіяни атакували балістикою Одесу ввечері 31 травня: є поранені
Увечері п'ятниці, 31 травня, російська окупаційна армія обстріляла портову інфраструктуру Одеси, поранення отримали 2 людини
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.
За попередніми даними, ворог атакував Одесу балістичною ракетою з касетним боєприпасом.
Місцеві Telegram-канали повідомляють про вибух близько 19:30.
"Осколкові поранення отримали двоє людей: 28-річна дівчина та 37-річний чоловік. Наразі вони госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога", - зазначив Кіпер.
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Ввечері пʼятниці, 31 травня, російські терористи розпочали обстріл території України з південного напрямку.
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