Росіяни атакували балістикою Одесу ввечері 31 травня: є поранені

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

За попередніми даними, ворог атакував Одесу балістичною ракетою з касетним боєприпасом.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про вибух близько 19:30.

"Осколкові поранення отримали двоє людей: 28-річна дівчина та 37-річний чоловік. Наразі вони госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога", - зазначив Кіпер.