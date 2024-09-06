Росіяни атакували декілька районів Дніпропетровщини: на Нікопольщині двоє постраждалих

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"З вечора і до пізньої ночі росіяни атакували декілька районів Дніпропетровщини. По Нікопольському району били безпілотниками, важкою артилерією та РСЗВ "Град". У райцентрі є постраждалі", - написав він, уточнивши, що поранення дістали 62-річна жінка та 65-річний чоловік.

За його словами, також понівечені 11 осель місцевих, гараж, 2 авто та човен. Зачепило лінії електропередач і газопроводи.

Наслідки ворожої агресії з'ясовують у Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

На Криворіжжя ворог спрямував дрон-камікадзе. Через це в одному з населених пунктів пошкоджений приватний будинок. Без жертв.

Гучно було також у Павлоградському та Синельниківському районах. Там виникло декілька займань. В останньому знищено господарську споруду та потрощено до десяти приватних будинків.

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA