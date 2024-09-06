Росіяни атакували декілька районів Дніпропетровщини: на Нікопольщині двоє постраждалих
У ніч на 6 вересня російська армія обстрілювала Дніпропетровщину. У Нікопольському районі постраждали 62-річна жінка та 65-річний чоловік, понівечені будинки
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"З вечора і до пізньої ночі росіяни атакували декілька районів Дніпропетровщини. По Нікопольському району били безпілотниками, важкою артилерією та РСЗВ "Град". У райцентрі є постраждалі", - написав він, уточнивши, що поранення дістали 62-річна жінка та 65-річний чоловік.
За його словами, також понівечені 11 осель місцевих, гараж, 2 авто та човен. Зачепило лінії електропередач і газопроводи.
Наслідки ворожої агресії з'ясовують у Марганецькій та Червоногригорівській громадах.
На Криворіжжя ворог спрямував дрон-камікадзе. Через це в одному з населених пунктів пошкоджений приватний будинок. Без жертв.
Гучно було також у Павлоградському та Синельниківському районах. Там виникло декілька займань. В останньому знищено господарську споруду та потрощено до десяти приватних будинків.
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
- У четвер, 5 вересня, російська окупаційна армія атакувала Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 8 осіб дістали поранення.
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