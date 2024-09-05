Окупанти атакували Костянтинівку: є загиблий та поранені, пошкоджено приватні будинки
У четвер, 5 вересня, російська окупаційна армія атакувала КАБами та артилерією Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, двоє поранені
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, зранку росіяни скинули на Костянтинівку дві керовані авіабомби та обстріляли місто з артилерії, внаслідок чого одна людина загинула і двоє поранені.
Крім того, пошкоджені 24 приватні будинки, підприємство, дві нежитлові будівлі, три лінії електропередач і дві автівки.
Філашкін закликав мешканців не наражати себе на смертельну небезпеку та евакуюватися.
- Російська окупаційна армія у середу, 4 вересня, обстріляла зі "смерчів" Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула, четверо зазнали поранень.
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