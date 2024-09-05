Окупанти атакували Костянтинівку: є загиблий та поранені, пошкоджено приватні будинки

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, зранку росіяни скинули на Костянтинівку дві керовані авіабомби та обстріляли місто з артилерії, внаслідок чого одна людина загинула і двоє поранені.

Крім того, пошкоджені 24 приватні будинки, підприємство, дві нежитлові будівлі, три лінії електропередач і дві автівки.

Філашкін закликав мешканців не наражати себе на смертельну небезпеку та евакуюватися.