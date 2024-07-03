Росіяни атакували дроном село у Запорізькій області та вбили чоловіка
Вдень середи, 3 червня, російська окупаційна армія скинула дрон на село Новопавлівка Запорізької області. Внаслідок атаки загинув чоловік
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він розповів, що окупанти скинули безпілотник поряд із житловим будинком, поцілили в цивільного.
"Росіяни вбили 36-річного чоловіка у селі Новопавлівка Пологівського району Запорізької області. Окупанти скинули дрон поряд з житловим будинком. Поцілили по цивільному. Від отриманих травм чоловік загинув на місці", - написав очільник області.
- 29 червня російська окупаційна армія обстріляла місто Вільнянськ Запорізького району, унаслідок чого 7 людей загинули, з них троє дітей. Ще 38 людей, зокрема 9 дітей, - травмовані
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