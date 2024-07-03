Росіяни атакували дроном село у Запорізькій області та вбили чоловіка

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він розповів, що окупанти скинули безпілотник поряд із житловим будинком, поцілили в цивільного.

"Росіяни вбили 36-річного чоловіка у селі Новопавлівка Пологівського району Запорізької області. Окупанти скинули дрон поряд з житловим будинком. Поцілили по цивільному. Від отриманих травм чоловік загинув на місці", - написав очільник області.