Росіяни атакували інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині
Удень 27 квітня російська окупаційна армія вдарила по інфраструктурному об'єкту в Дніпропетровській області. Унаслідок цього виникла пожежа
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту у Дніпровському районі. Там сталася пожежа", - йдеться у повідомленні.
Близько 10:40 "Суспільне" повідомляло про вибухи в Дніпрі. Зауважимо, що в той час Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики з північного сходу.
- Ввечері та у ніч на 27 квітня окупанти запустили ракети зі стратегічних та тактичних літаків по території України. Росіяни атакували енергооб'єкти у трьох областях та лікарню у Харкові, унаслідок чого постраждали щонайменше 2 людини.
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