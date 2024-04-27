Росіяни атакували інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту у Дніпровському районі. Там сталася пожежа", - йдеться у повідомленні.

Близько 10:40 "Суспільне" повідомляло про вибухи в Дніпрі. Зауважимо, що в той час Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики з північного сходу.