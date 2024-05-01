Росіяни атакували Нікополь артилерією і дроном: постраждали 4 людини

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що окупанти вчергове здійснили артилерійський обстріл та атакували місто дроном-камікадзе.

Унаслідок обстрілів ушпиталили 47-річного чоловіка і 27-річну жінку. Зараз вони перебувають у стані середньої тяжкості.



Також поранень зазнали чоловік 44 років та жінка - 43-х. Їм надали необхідну медичну допомогу. Оговтуватися будуть вдома.

Крім того, за словами голови ОВА, у Нікополі понівечені кілька відділень місцевої лікарні й "швидка". Пошкоджені школа і спортивний майданчик. Побиті 7 приватних будинків, 6 господарських споруд.

Зачепило опори вуличного освітлення і лінії електропередач. Також зайнялося авто, пожежу рятувальники приборкали.