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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією За добу війни в Україні російська армія втратила 710 військових, 30 артсистем і 11 танків
Оновлено

За добу війни в Україні російська армія втратила 710 військових, 30 артсистем і 11 танків

3 квітня, 2024 середа
07:44
Війна з Росією

Російська окупаційна армія не полишає спроб наступати на 7 напрямках. Між двома арміями за добу відбулося 75 бойових зіткнень. Водночас ЗСУ знищили 710 загарбників

Про це 3 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 03.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 444 370 (+710) осіб,
  • танків ‒ 7009 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 368 (+18) од,
  • артилерійських систем – 11 142 (+30) од,
  • РСЗВ – 1025 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 745 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8796 (+17),
  • крилаті ракети ‒ 2059 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 813 (+30) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1838 (+6) од.

Зведення Генштабу: Росіяни атакували позиції ЗСУ на 7 напрямках: де штурмували найбільше

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 1 атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Україна відбила 10 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Спірне, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби 8 разів атакував позиції наших військ.

Армія РФ завдала 2 ракетних та 78 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 4 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 4 БПЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Волфине, Олександрівка, Новоселиця, Краснопілля Сумської області; Синьківка, Липці Харківської області; Білогорівка, Верхньокам’янське Луганської області; Терни, Ямполівка, Григорівка, Ступочки, Бердичі, Курдюмівка, Новобахмутівка, Семенівка, Карлівка, Красногорівка, Олександропіль, Водяне, Вугледар Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 зенітно-ракетному комплексу та 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 8 артилерійських системах, протитанковому засобу та реактивній системі залпового вогню.

  • Ввечері 2 квітня російська армія запустила ударні безпілотники по території України. Більше про атаку читайте тут!
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