Росіяни авіацією атакували Суми та область: є поранені

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Ігор Кальченко.

За його словами, після 15:00 росіяни здійснили авіаційний удар по цивільній інфраструктурі Сум.

Наслідки уточнюються, зазначив він.

Пізніше він зазначив, що ворог також завдав авіаційного удару КАБами по центру міста Білопілля.

Попередньо, є поранені.