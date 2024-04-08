Росіяни авіацією атакували Суми та область: є поранені
8 квітня російська армія авіацією вдарила по цивільній інфраструктурі міста Суми та місту Білопілля в області. Попередньо, є поранені
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Ігор Кальченко.
За його словами, після 15:00 росіяни здійснили авіаційний удар по цивільній інфраструктурі Сум.
Наслідки уточнюються, зазначив він.
Пізніше він зазначив, що ворог також завдав авіаційного удару КАБами по центру міста Білопілля.
Попередньо, є поранені.
- Вдень понеділка, 8 квітня, російська армія завдала удару по промисловому об’єкту у Запоріжжі - є постраждалі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.79 Купівля 38.79Продаж 39.32
- EUR Купівля 42.04Продаж 42.78
- Актуальне
- Важливе