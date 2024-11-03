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Росіяни били КАБами по населених пунктах Золочівської громади на Харківщині: є пошкодження

Катерина Ганжа
3 листопада, 2024 неділя
17:56
Війна з Росією новини Львівщини

У неділю, 3 листопада, російські окупанти нанесли авіаудари КАБами по населених пунктах Золочівської громади Богодухівського району на Харківщині

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Про це повідомляє Харківська ОВА. 

Зазначається, що о 15:10 російські війська завдали удари трьома КАБами у поле поблизу села Уди.

Вже о 15:20 ще трьома КАБами ворог вдарив поблизу села Муравське та околиці села Одноробівка. 

"Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, сараї, каналізаційно-насосну станцію та енергомережі", - зазначили в ОВА.

Згодом, о 15:25, було завдано авіаудару по околиці села Ковалі. Там від ворожої атаки пошкоджень зазнали три приватні будинки.

О 15:28 ворожий КАБ влучив у поле поблизу села Стогнії. Обійшлося без постраждалих.

  • У суботу, 2 листопада, російські окупанти з дрона атакували цивільне авто в Чугуївському районі на Харківщині. Внаслідок обстрілу дві людини отримали поранення.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
окупанти
Харківщина
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