Росіяни били КАБами по населених пунктах Золочівської громади на Харківщині: є пошкодження
У неділю, 3 листопада, російські окупанти нанесли авіаудари КАБами по населених пунктах Золочівської громади Богодухівського району на Харківщині
Про це повідомляє Харківська ОВА.
Зазначається, що о 15:10 російські війська завдали удари трьома КАБами у поле поблизу села Уди.
Вже о 15:20 ще трьома КАБами ворог вдарив поблизу села Муравське та околиці села Одноробівка.
"Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, сараї, каналізаційно-насосну станцію та енергомережі", - зазначили в ОВА.
Згодом, о 15:25, було завдано авіаудару по околиці села Ковалі. Там від ворожої атаки пошкоджень зазнали три приватні будинки.
О 15:28 ворожий КАБ влучив у поле поблизу села Стогнії. Обійшлося без постраждалих.
- У суботу, 2 листопада, російські окупанти з дрона атакували цивільне авто в Чугуївському районі на Харківщині. Внаслідок обстрілу дві людини отримали поранення.
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