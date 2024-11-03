Росіяни били КАБами по населених пунктах Золочівської громади на Харківщині: є пошкодження

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Зазначається, що о 15:10 російські війська завдали удари трьома КАБами у поле поблизу села Уди.



Вже о 15:20 ще трьома КАБами ворог вдарив поблизу села Муравське та околиці села Одноробівка.

"Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, сараї, каналізаційно-насосну станцію та енергомережі", - зазначили в ОВА.



Згодом, о 15:25, було завдано авіаудару по околиці села Ковалі. Там від ворожої атаки пошкоджень зазнали три приватні будинки.



О 15:28 ворожий КАБ влучив у поле поблизу села Стогнії. Обійшлося без постраждалих.