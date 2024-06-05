Росіяни будують загородження в окупованому Криму, щоб сховати системи ППО від українських ударів, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Окупаційна влада намагається заховати системи ППО від очей кримчан. Для цього почали будувати захисні дорожні екрани на автомобільних дорогах півострова", - повідомляють партизани.

Зазначається, що причиною цього стали кримські партизани, які передають дані про російські системи ППО в Україну.

"Ми знаємо, що росіяни планують збудувати безліч загороджувальних споруд на трасах Криму найближчим часом", - додали в "Атеш".