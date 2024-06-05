Росіяни будують загородження в окупованому Криму, щоб сховати системи ППО від українських ударів, - "Атеш"
Російська армія почала будувати загородження у тимчасово окупованому Криму, щоб приховати власні системи ППО від партизанів і ударів українських військ
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
"Окупаційна влада намагається заховати системи ППО від очей кримчан. Для цього почали будувати захисні дорожні екрани на автомобільних дорогах півострова", - повідомляють партизани.
Зазначається, що причиною цього стали кримські партизани, які передають дані про російські системи ППО в Україну.
"Ми знаємо, що росіяни планують збудувати безліч загороджувальних споруд на трасах Криму найближчим часом", - додали в "Атеш".
- 2 червня агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували перекидання комплексів радіоелектронної боротьби росіян у тимчасово окупованому Криму.
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