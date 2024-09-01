Росіяни дійдуть до Покровська доволі скоро, - аналітик Дикий

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Вони пруть вперед, пруть достатньо успішно, хоча цей успіх досягається так у них завжди - вони просто дорогу до Покровська вистеляють трупами, просто вистеляють. Це пам’ятаєте, вони віджали в нас колись Бахмут, тільки такою ціною, що після цього вагнери повстали. Потім вони віджали Авдіївку, тільки такою ціною, що після цього у них воєнкори стрілятись почали з горя - реально абсолютно, це не перебільшення. Наразі вони рівно такою ж ціною пробивають собі дорогу на Покровськ. Я б припустив, що до Покровська вони дійдуть доволі скоро, я думаю, в межах пари тижнів. А от далі…" - зазначив він.

Аналітик порівняв ситуацію з тим, що нині спостерігається у Часовому Ярі та біля Торецька.

"Ну, дивіться: вони свого часу дійшли до Часового Яру, це було 4 місяці тому. До Часового Яру вони дійшли приблизно так, як зараз вони йдуть до Покровська, а далі вперлись у саме місто, точніше, містечко. Часік, як ми його з любов’ю називаємо, наш Часік набагато менший за Покровськ. Так от, вони 4 місяці не можуть це одне містечко пройти, вони десь дві третини пройшли, але третина міста ще в руках захисників і боротьба йде саме за кожен окремий будинок.

Торецьк. Вони десь уже місяць чи, може, півтора як вийшли до Торецька, при чому вийшли красиво, там був навіть прорив фронту, дійсно, в одній точці. Півтора місяця. Вперлись в околицю міста - і далі не можуть рушити. Думаю, що рівно та сама історія буде - на жаль, для нас, звичайно, - з Покровськом", - вважає Євген Дикий.

Він зазначив, що в такому разі цивільним треба буде обов’язково евакуюватися.

"На жаль, тому що це означає, що треба таки евакуювати все цивільне населення, тобто місто перестане бути нормальним тиловим містом, яким воно навіть зараз лишається. Туди вже прилітає, але все ж таки це не фронт. Фронт пройде по Покровську, а от далі брати Покровськ вони будуть місяцями, якщо взагалі спроможуться. Бо тут немає нічого нового: дуже важко їх стримати в чистому полі, бо будь-які укріплення польові КАБами і ФАБами виносяться дуже швидко, оцими авіабомбами. А от як тільки починаються бої в міській забудові, отам ми вже можемо триматись набагато довше, і платять вони там за це просування від будинку до будинку набагато дорожче. Боюсь, що просто Покровськ скоро стане в цю тріаду: Часів Яр, Торецьк, Покровськ. Тобто ті міста, по яких ми їх, власне, зупинили", - каже аналітик.