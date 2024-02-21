Росіяни формують на ТОТ півдня і сходу України виборчі комісії, - Нацспротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що створення комісій зараз є одним із головних завдань для окупаційних адміністрацій. Загалом загарбники розміщують їх у приміщеннях, які належать закладам освіти.

"При цьому окупанти розглядають можливість реалізації "мобільних дільниць", які виїжджатимуть у визначені райони для добровільно-примусового схиляння громадян України до голосування у публічному просторі", - пишуть в ЦНС.