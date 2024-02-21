Росіяни формують на ТОТ півдня і сходу України виборчі комісії, - Нацспротив
На тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України загарбницькі адміністрації готуються до проведення так званих "виборів", нині завершують формування "дільничних виборчих комісій"
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що створення комісій зараз є одним із головних завдань для окупаційних адміністрацій. Загалом загарбники розміщують їх у приміщеннях, які належать закладам освіти.
"При цьому окупанти розглядають можливість реалізації "мобільних дільниць", які виїжджатимуть у визначені райони для добровільно-примусового схиляння громадян України до голосування у публічному просторі", - пишуть в ЦНС.
- 19 лютого повідомлялось, що перед "виборами" президента РФ росіяни на тимчасово окупованих територіях України проводять обхід будинків, аби агітувати населення до участі в псевдовиборах та зафіксувати помешкання, де живуть люди.
- 19 лютого стало відомо, що Кремль відрядив на тимчасово окуповані території України спеціально підготовлені загони, які куруватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за роботою так званих виборчих комісій, аби створити фейкову картинку підтримки Путіна.
- 20 лютого у Брюсселі речник ЄС Пітер Стано заявив, що Євросоюз не визнає результати президентських псевдовиборів Путіна на тимчасово окупованих територіях України.
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