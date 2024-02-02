Росіяни ходитимуть по домах на тимчасово окупованих територіях: причини

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Російська влада використовує "вибори" на тимчасово окупованих територіях України для посилення терору, незаконної паспортизації та мобілізації людей для війни проти України", - пише ЦПД.

З 17 лютого по 7 березня "виборчих комісій" РФ будуть здійснювати побудинкові обходи на тимчасово окупованих територіях під приводом "інформування виборців". Росіяни планують проводити анкетування, закликають ставитися до них "дружньо та з розумінням".

"Мета таких дій – не забезпечення участі людей у виборах, адже їх результат і так відомий. Ціль окупантів – збір актуальної інформації про українських громадян для подальшої насильницької паспортизації та мобілізації для війни проти власної держави, а також виявлення "неблагонадійних" жителів", - пише ЦПД.

У Центрі наголошують, що "вибори" на тимчасово окупованих територіях України є повністю нелегітимними. Для власної безпеки по можливості краще уникати зустрічі з "виборчкомами".