Росіяни ходитимуть по домах на тимчасово окупованих територіях: причини
Російська влада збирається ходити по домах на тимчасово окупованих територіях України
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Російська влада використовує "вибори" на тимчасово окупованих територіях України для посилення терору, незаконної паспортизації та мобілізації людей для війни проти України", - пише ЦПД.
З 17 лютого по 7 березня "виборчих комісій" РФ будуть здійснювати побудинкові обходи на тимчасово окупованих територіях під приводом "інформування виборців". Росіяни планують проводити анкетування, закликають ставитися до них "дружньо та з розумінням".
"Мета таких дій – не забезпечення участі людей у виборах, адже їх результат і так відомий. Ціль окупантів – збір актуальної інформації про українських громадян для подальшої насильницької паспортизації та мобілізації для війни проти власної держави, а також виявлення "неблагонадійних" жителів", - пише ЦПД.
У Центрі наголошують, що "вибори" на тимчасово окупованих територіях України є повністю нелегітимними. Для власної безпеки по можливості краще уникати зустрічі з "виборчкомами".
- 2 лютого ворог створив на тимчасово окупованих територіях Запорізької області "корпорацію розвитку", до якої входитимуть захоплені підприємства регіону.
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