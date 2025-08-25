Росіяни мали принципову задачу взяти Куп'янськ до Дня Незалежності України, але не вдалося, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко

Про це розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко в етері Еспресо.

"Що стосується міста Куп'янська, незважаючи на те, що противнику визначали категоричну, принципову задачу взяти місто Куп'янськ до 24 числа до Дня Незалежності України і звалити його в окупацію як один із символів міці українського війська та спроможності по деокупації територій. Тому що місто Куп'янськ було деокуповане в 2022 році під час Харківського контрнаступу. Ворогу так виконати і не вдалося, станом на сьогоднішній день місто Куп'янськ знаходиться під контролем Збройних сил України. Більше того, противника, який інфільтрується на північно-західній околиці, намагаючись обходити місто по флангу, вдається блокувати. Більше того, знаходити та знищувати диверсійно-розвідувальні групи. Плюс додатково противник блокований на північній околиці не може просуватися зараз в самому місті. Куп'янськ лівобережний знаходиться під контролем Сил оборони. Плюс додатково вдається ефективно діяти на випередження. Що я маю на увазі? Коли противник готує черговий штурм, вдається зрозуміти ознаки того, що це буде відбуватися, зустріти його на тому відтинку, де він вчиняє ударні дії, зокрема і залучення броньованої техніки", - розповів він.

Юрій Федоренко зауважив, що противнику дуже треба було просунутись, необхідно було виконати завдання до 24-го серпня, І попри гарантоване знищення своєї броньованої техніки та особового складу, яка на ньому рухається, все-таки вдавався до цих дій.

"Також важливо розуміти, що в районі населеного пункту Кругляківка противник продовжує вимагання вчиняти ударно-штурмові дії в район Загризового і в район Колісниківки. Для них дуже важливо спробувати розширити цей клин до початку сезону дощів. Тобто часу залишилося небагато, буквально місяць- півтора. Чому? У випадку, якщо противнику вдається розширити клин, відповідно можна говорити про те, що ворог буде намагатися за тим же самим алгоритмом, як це відбувається в районі Дворічної, робити переправи, на човнах-плотах в районі населеного пункту Сенькове. Це Куп'янськ правобережний, тому зараз там ідуть активні відповіді, але знову таки успіху противника значного в просуванні не має. Думаю, що до сезону дощів, коли річка розільється, Оскіл стане повноводною максимально, ворогу цих заходів не вдасться вчинити", - додав він.

Для подальшої ефективної оборони нашої країни 429 окремий полк безпілотних систем "АХІЛЛЕС", який виконує бойові завдання на двох напрямках – Купʼянська та Дворічної, проводить збір на дрони на оптоволокні, яким не страшний РЕБ.

Ціль: 1,5 млн грн. Підтримай топ-підрозділ БпЛА можна за посиланням. Номер картки банки: 4441 1111 2549 6780.