Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росіяни мали принципову задачу взяти Куп'янськ до Дня Незалежності України, але не вдалося, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
Ексклюзив

Росіяни мали принципову задачу взяти Куп'янськ до Дня Незалежності України, але не вдалося, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко

Марина Клюєва
25 серпня, 2025 понедiлок
09:21
Війна з Росією Юрій Федоренко

Попри те, що росіяни мали завдання захопити Куп’янськ до Дня Незалежності України, їм це не вдалося. Місто перебуває під контролем Збройних сил України

Зміст

Про це розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко в етері Еспресо. 

"Що стосується міста Куп'янська, незважаючи на те, що противнику визначали категоричну, принципову задачу взяти місто Куп'янськ до 24 числа до Дня Незалежності України і звалити його в окупацію як один із символів міці українського війська та спроможності по деокупації територій. Тому що місто Куп'янськ було деокуповане в 2022 році під час Харківського контрнаступу. Ворогу так виконати і не вдалося, станом на сьогоднішній день місто Куп'янськ знаходиться під контролем Збройних сил України. Більше того, противника, який інфільтрується на північно-західній околиці, намагаючись обходити місто по флангу, вдається блокувати. Більше того, знаходити та знищувати диверсійно-розвідувальні групи. Плюс додатково противник блокований на північній околиці не може просуватися зараз в самому місті. Куп'янськ лівобережний знаходиться під контролем Сил оборони. Плюс додатково вдається ефективно діяти на випередження. Що я маю на увазі? Коли противник готує черговий штурм, вдається зрозуміти ознаки того, що це буде відбуватися, зустріти його на тому відтинку, де він вчиняє ударні дії, зокрема і залучення броньованої техніки", - розповів він.

Юрій Федоренко зауважив, що противнику дуже треба було просунутись, необхідно було виконати завдання до 24-го серпня, І попри гарантоване знищення своєї броньованої техніки та особового складу, яка на ньому рухається, все-таки вдавався до цих дій. 

"Також важливо розуміти, що в районі населеного пункту Кругляківка противник продовжує вимагання вчиняти ударно-штурмові дії в район Загризового і в район Колісниківки. Для них дуже важливо спробувати розширити цей клин до початку сезону дощів. Тобто часу залишилося небагато, буквально місяць- півтора. Чому? У випадку, якщо противнику вдається розширити клин, відповідно можна говорити про те, що ворог буде намагатися за тим же самим алгоритмом, як це відбувається в районі Дворічної, робити переправи, на човнах-плотах в районі населеного пункту Сенькове. Це Куп'янськ правобережний, тому зараз там ідуть активні відповіді, але знову таки успіху противника значного в просуванні не має. Думаю, що до сезону дощів, коли річка розільється, Оскіл стане повноводною максимально, ворогу цих заходів не вдасться вчинити", - додав він.

Для подальшої ефективної оборони нашої країни 429 окремий полк безпілотних систем "АХІЛЛЕС", який виконує бойові завдання на двох напрямках – Купʼянська та Дворічної, проводить збір на дрони на оптоволокні, яким не страшний РЕБ. 

Ціль: 1,5 млн грн. Підтримай топ-підрозділ БпЛА можна за посиланням. Номер картки банки: 4441 1111 2549 6780.

  • Протягом доби 24 серпня на російсько-українському фронті відбулось 159 бойових зіткнень. Сили оборони зупинили 46 штурмів агресор на Покровському напрямку.
Теги:
Новини
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Читайте також:
Один із двох затриманих у Харкові громадян Грузії, що вчинили розбійний напад на мати військового
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
"Де золото і долари?" На Харківщині розбійники з Грузії вдерлися до 89-річної матері воїна, організатор злочину - українець
Віталій Портников
Автор Євген Козярін
23 серпня, 2025 субота
Найкращий варіант для Путіна: продовжувати війну, поки вистачить економічних і демографічних ресурсів, - Портников
Євреї-хасиди, Умань
Автор Анатолій Буряк
23 серпня, 2025 субота
ЦАХАЛ готується не випускати з Ізраїлю до Умані вірян-"ухилянтів", - ЗМІ
Київ
+15.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.62
  • EUR
    Купівля 48.01
    Продаж 48.72
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
25 серпня
10:02
OPINION
Про зневагу до військових у тилу
10:00
Ексклюзив
Нам не треба забувати - це наша війна, не Америки, - офіцер ЗСУ Матяш
09:50
Огляд
світ, міжнародний огляд
Залужний вичікує у Лондоні, а союз РФ, Китаю та Індії не триватиме довго. Акценти світових ЗМІ 25 серпня
09:42
Ларс Клінгбайль
"Україна може й надалі покладатися на Німеччину": до Києва прибув міністр фінансів та віцеканцлер ФРН Ларс Клінгбайль
09:30
Ексклюзив
Волинська трагедія, Польща
Неможливо будувати майбутнє на трагедії, - історик Алфьоров про україно-польські відносини
09:19
На Київщині 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку з батькової рушниці
08:43
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними дронами в ніч на 25 серпня: частину Сумщини знеструмлено
08:30
Ексклюзив
Євген Нищук
Я повертаю певний борг перед постатями, які важливі для нашого театру, - Нищук
08:23
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 76 зі 104 ворожих безпілотників
08:14
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулось 159 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
08:04
Зірка серіалу "Клан Сопрано" Джеррі Адлер помер у віці 96 років
08:03
OPINION
Бажання Трампа "вийти з України" зумовлене майбутньою Стратегією національної оборони
08:00
Ексклюзив
Україна Польща
Росія боїться союзу Польщі та України, - історик Алфьоров
07:34
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила танк, 48 артсистем та 870 військових
07:06
росія прапор занепад
У РФ заявили, що хочуть оновити ядерну програму на тлі "колосальних загроз" з боку Заходу
07:03
Огляд
Десятки тисяч уже на фронті: що таке гвинтівка Sich, якою в українському війську замінюють "калаші"
06:46
Південна Корея
Південна Корея висловила намір нормалізувати відносини з Китаєм та посилити економічні зв'язки після років напруженості
06:30
Дональд Трамп
Трамп закликав позбавити ліцензії телеканали ABC та NBC, які його критикують
00:31
віце-президент США Джей Ді Венс
Венс: американських солдат в Україні не буде, а для гарантій безпеки спершу має завершитися війна
2025, неділя
24 серпня
23:39
Ексклюзив
Віталій Портников
Війна в Україні може стати "матір'ю" всіх війн далі, - Портников
23:38
Ексклюзив
Алфьоров: Ідентичність - це безумовні рефлекси
23:35
Оновлено
Центральний дитячий магазин на Луб'янській площі у Москві
У дитячому супермаркеті поруч зі штабквартирою ФСБ на Луб'янці у Москві стався вибух: серед постраждалих - офіцер спецслужб
22:55
Третій корпус та бійці підрозділу ГУР "Артан" звільнили Новомихайлівку на Донеччині (24.08.2025)
Третій корпус та бійці підрозділу ГУР "Артан" звільнили Новомихайлівку на Донеччині
22:53
Ексклюзив
Це геноцид не проти держави України, а проти державності, - історик Алфьоров
22:23
Ізраїль вдарив по столиці Ємену, місту Caна (24.08.2025)
Ізраїль вдарив по президентському палацу, сховищу палива та електростанціях у столиці Ємену
22:11
Ексклюзив
Віталій Портников
Гасло "Ніколи знову" не відповідає настроям чинної генерації в Європі, - Портников
22:09
Ексклюзив
Олександр Алфьоров
Росіяни в Україні бачать тільки два ресурси, - історик Алфьоров
22:00
Ексклюзив
Олександр Зінченко
Ніхто не вірив, що українська незалежність постане так швидко, - історик Зінченко
21:49
Трагедія почалася з підпалу сіна у цій стодолі (Криворізький район Дніпровщини)
На Криворіжжі 42-річний чоловік підпалив склад сіна, порізав ножем 5 людей і кинувся на поліцію. Його застрелили
21:15
Ексклюзив
Портников
Мене не вербували, я сам вербував очільників КДБ, - Портников
21:05
Ексклюзив
Євген Нищук
Ми будемо брати сучасних авторів, - Нищук про репертуар театру Франка
20:56
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Лавров: Україна матиме право на існування, якщо відмовиться від "Новоросії", Донбасу та Криму
20:45
Ексклюзив
Олександр Зінченко
Було три третини зі своєю мотивацією, - історик Зінченко про всеукраїнський референдум 1 грудня
20:10
Ексклюзив
Віталій Портников
Коли 23 серпня я чув, що комуністична партія гратиме стабілізуючу роль, я сидів і сміявся, - Портников
20:05
Ексклюзив
ЗСУ прапор
Повернення до кордонів 1991 року - нереалістичне завдання на сьогодні, - офіцер ЗСУ Матяш
20:02
OPINION
Росія ніколи нас не перемагала. Ми перемагали себе самі
19:55
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Лавров: якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він має бути готовим виконувати наші вимоги
19:41
Ексклюзив
ядерна зброя
Майбутнє режиму нерозповсюдження ядерної зброї - все більше під питанням, - аналітик Бєлєсков
19:33
Ексклюзив
Андрій Ковальов
"Їм треба запропонувати нову юрисдикцію": релігієзнавець Ковальов про вірян УПЦ МП
19:15
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников розповів, як викреслював слово "Республіка" з Акту про проголошення незалежності України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV