Росіяни мали принципову задачу взяти Куп'янськ до Дня Незалежності України, але не вдалося, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
Попри те, що росіяни мали завдання захопити Куп’янськ до Дня Незалежності України, їм це не вдалося. Місто перебуває під контролем Збройних сил України
Про це розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко в етері Еспресо.
"Що стосується міста Куп'янська, незважаючи на те, що противнику визначали категоричну, принципову задачу взяти місто Куп'янськ до 24 числа до Дня Незалежності України і звалити його в окупацію як один із символів міці українського війська та спроможності по деокупації територій. Тому що місто Куп'янськ було деокуповане в 2022 році під час Харківського контрнаступу. Ворогу так виконати і не вдалося, станом на сьогоднішній день місто Куп'янськ знаходиться під контролем Збройних сил України. Більше того, противника, який інфільтрується на північно-західній околиці, намагаючись обходити місто по флангу, вдається блокувати. Більше того, знаходити та знищувати диверсійно-розвідувальні групи. Плюс додатково противник блокований на північній околиці не може просуватися зараз в самому місті. Куп'янськ лівобережний знаходиться під контролем Сил оборони. Плюс додатково вдається ефективно діяти на випередження. Що я маю на увазі? Коли противник готує черговий штурм, вдається зрозуміти ознаки того, що це буде відбуватися, зустріти його на тому відтинку, де він вчиняє ударні дії, зокрема і залучення броньованої техніки", - розповів він.
Юрій Федоренко зауважив, що противнику дуже треба було просунутись, необхідно було виконати завдання до 24-го серпня, І попри гарантоване знищення своєї броньованої техніки та особового складу, яка на ньому рухається, все-таки вдавався до цих дій.
"Також важливо розуміти, що в районі населеного пункту Кругляківка противник продовжує вимагання вчиняти ударно-штурмові дії в район Загризового і в район Колісниківки. Для них дуже важливо спробувати розширити цей клин до початку сезону дощів. Тобто часу залишилося небагато, буквально місяць- півтора. Чому? У випадку, якщо противнику вдається розширити клин, відповідно можна говорити про те, що ворог буде намагатися за тим же самим алгоритмом, як це відбувається в районі Дворічної, робити переправи, на човнах-плотах в районі населеного пункту Сенькове. Це Куп'янськ правобережний, тому зараз там ідуть активні відповіді, але знову таки успіху противника значного в просуванні не має. Думаю, що до сезону дощів, коли річка розільється, Оскіл стане повноводною максимально, ворогу цих заходів не вдасться вчинити", - додав він.
Для подальшої ефективної оборони нашої країни 429 окремий полк безпілотних систем "АХІЛЛЕС", який виконує бойові завдання на двох напрямках – Купʼянська та Дворічної, проводить збір на дрони на оптоволокні, яким не страшний РЕБ.
Ціль: 1,5 млн грн. Підтримай топ-підрозділ БпЛА можна за посиланням. Номер картки банки: 4441 1111 2549 6780.
- Протягом доби 24 серпня на російсько-українському фронті відбулось 159 бойових зіткнень. Сили оборони зупинили 46 штурмів агресор на Покровському напрямку.
