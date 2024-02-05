Росіяни минулого тижня збільшили інтенсивність обстрілів України майже на чверть, - МВС
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що минулого тижня інтенсивність російських обстрілів збільшилася майже на чверть. Окупанти атакували Україну понад 1500 разів
Про це він повідомив у телеграм.
Так, за минулий тиждень було зафіксовано атаки на понад 570 населених пунктів, найбільше - в Запорізькій області.
За даними МВС, унаслідок російських ударів за минулий тиждень загинули 12 українців, ще 60 людей зазнали поранень.
"Першими на місця обстрілів прибувають рятувальники та поліцейські. Ліквідовують наслідки ворожого вогню, розбирають завали, документують воєнні злочини та допомагають постраждалим громадянам", - зазначив Клименко.
Міністр додав, що фахівці працюють у посиленому режимі та завжди готові до будь-яких викликів.
- Тим часом удень 5 лютого російські окупанти завдали артилерійського удару по Херсону, унаслідок чого загинули четверо людей, ще одна поранена.
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