Росіяни минулого тижня збільшили інтенсивність обстрілів України майже на чверть, - МВС

Про це він повідомив у телеграм.

Так, за минулий тиждень було зафіксовано атаки на понад 570 населених пунктів, найбільше - в Запорізькій області.

За даними МВС, унаслідок російських ударів за минулий тиждень загинули 12 українців, ще 60 людей зазнали поранень.

"Першими на місця обстрілів прибувають рятувальники та поліцейські. Ліквідовують наслідки ворожого вогню, розбирають завали, документують воєнні злочини та допомагають постраждалим громадянам", - зазначив Клименко.

Міністр додав, що фахівці працюють у посиленому режимі та завжди готові до будь-яких викликів.