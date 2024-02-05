Війська РФ вдарили по Херсону: є загиблі та поранений
Удень понеділка, 5 лютого, російські окупанти завдали артилерійського удару по Херсону, унаслідок чого загинули четверо людей, ще одна поранена
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Зазначається, що окупанти обстріляли місто після 12:00 з тимчасово окупованого лівого берега.
Внаслідок влучання ворожих снарядів у середмісті виникла пожежа.
За даними прокуратури, внаслідок вибуху снарядів загорівся легковий автомобіль. В ньому, після приборкання вогню, виявили тіла двох загиблих людей.
Пізніше стало відомо про одну постраждалу людину - 24-річного херсонця. Його з вибуховою травмою доставили до лікарні.
Як зазначив очільник ОВА Олександр Прокудін, росіяни продовжують крити вогнем центр Херсона.
Через артилерійський удар загинула ще 66-річна жінка. На момент обстрілу вона перебувала на вулиці.
Пізніше голова МВС Ігор Клименко опублікував відео з наслідками російського удару по Херсону і повідомив, що внаслідок атаки загинули вже 4 мешканців. Чоловік 60 років отримав травми, не сумісні з життям.
- Напередодні, 3 лютого, російська окупаційна армія скинула керовані авіабомби на село Качкарівка Херсонської області, внаслідок чого було пошкоджено 30 будинків та об’єкт критичної інфраструктури.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.48 Купівля 37.48Продаж 38.05
- EUR Купівля 40.57Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе