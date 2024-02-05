Війська РФ вдарили по Херсону: є загиблі та поранений

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Зазначається, що окупанти обстріляли місто після 12:00 з тимчасово окупованого лівого берега.

Внаслідок влучання ворожих снарядів у середмісті виникла пожежа.

За даними прокуратури, внаслідок вибуху снарядів загорівся легковий автомобіль. В ньому, після приборкання вогню, виявили тіла двох загиблих людей.

Пізніше стало відомо про одну постраждалу людину - 24-річного херсонця. Його з вибуховою травмою доставили до лікарні.

Як зазначив очільник ОВА Олександр Прокудін, росіяни продовжують крити вогнем центр Херсона.

Через артилерійський удар загинула ще 66-річна жінка. На момент обстрілу вона перебувала на вулиці.

Пізніше голова МВС Ігор Клименко опублікував відео з наслідками російського удару по Херсону і повідомив, що внаслідок атаки загинули вже 4 мешканців. Чоловік 60 років отримав травми, не сумісні з життям.