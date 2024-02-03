Окупанти скинули авіабомби на село Качкарівка на Херсонщині: пошкоджено 30 будинків та об’єкт критичної інфраструктури

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Окупанти продовжують нещадно атакувати Херсонщину. Учора під вогнем опинилось село Качкарівка на Бериславщині. На населений пункт росіяни скинули керовані авіабомби", - написав він.

За інформацією очільника ОВА, внаслідок російської атаки у значних пошкоджень зазнали 30 житлових будинків та обʼєкт критичної інфраструктури. Крім того, окупанти поцілили по школі.

"Дивом обійшлося без постраждалих серед місцевих жителів", - додав Прокудін.