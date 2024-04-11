Росіяни мінують приватні земельні ділянки жителів ТОТ Херсонщини, - Спротив
Аби втримати тимчасово окуповані території, росіяни мінують захоплені землі. Зокрема на ТОТ Херсонщини розміщують вибухівку на сільськогосподарських полях місцевих
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що ворог збільшує площу мінних полів шляхом мінування аграрних земель. Зокрема, мінування відбувається на приватних земельних ділянках.
"Такі дії в черговий раз ставлять під загрозу життя цивільних осіб, зокрема, пересування спеціальної техніки типу комбайн для обробки полів", - пишуть в ЦНС.
Активісти закликали українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, бути пильними, зокрема під час пересування автомобілями, особливо ґрунтовими дорогами.
- 9 квітня стало відомо, що з початку року російські окупанти вивезли морем з Маріуполя 50,7 тис. тонн зерна.
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