Росіяни мінують приватні земельні ділянки жителів ТОТ Херсонщини, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що ворог збільшує площу мінних полів шляхом мінування аграрних земель. Зокрема, мінування відбувається на приватних земельних ділянках.

"Такі дії в черговий раз ставлять під загрозу життя цивільних осіб, зокрема, пересування спеціальної техніки типу комбайн для обробки полів", - пишуть в ЦНС.

Активісти закликали українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, бути пильними, зокрема під час пересування автомобілями, особливо ґрунтовими дорогами.