Росіяни на Харківщині атакували автівку з гуманітарною допомогою: є постраждалі

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

"26 серпня близько 8:15 військові РФ скерували ворожий дрон по автівці з громадянами, які везли гуманітарну допомогу у прифронтовий населений пункт. Двоє людей зазнали

гострої реакції на стрес", - ідеться у повідомленні.

Також пошкоджено транспортний засіб ВАЗ.

На місце обстрілу виїжджала слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Відкрито провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.