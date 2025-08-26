Росіяни на Харківщині атакували автівку з гуманітарною допомогою: є постраждалі
Російські окупанти 26 серпня вдарили по цивільному автомобілю у Вовчанському районі Харківської області, внаслідок чого постраждали дві людини
Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.
"26 серпня близько 8:15 військові РФ скерували ворожий дрон по автівці з громадянами, які везли гуманітарну допомогу у прифронтовий населений пункт. Двоє людей зазнали
гострої реакції на стрес", - ідеться у повідомленні.
Також пошкоджено транспортний засіб ВАЗ.
На місце обстрілу виїжджала слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Відкрито провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
- Наприкінці липня "Білий янгол" збив ворожий дрон, який намагався атакувати авто з цивільними під час евакуації.
- 6 серпня поліція повідомила, що РФ на Лиманському напрямку атакувала евакуаційний транспорт "ланцетом".
