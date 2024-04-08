Росіяни на ТОТ експлуатують людей з інвалідністю, змушуючи працювати понаднормово, - ЦНС
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України використовують працю людей з обмеженими фізичними можливостями як рабську, примушуючи їх працювати понаднормово
Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що окупанти систематично примушують людей з обмеженими можливостями працювати понаднормово, ігноруючи їхню гідність та права.
Крім того, у ЦНС додають, що окупанти використовують таких людей у вихідні дні, і про подвійну оплату відпрацьованих годин звісно не йдеться.
Центр нацспротиву наголошує, що дії, які здійснюють окупанти на незаконно захоплених територіях, не лише порушують основні права людей з інвалідністю, а й перевершують усі межі гуманності та моралі, що загрожує фізичному та психічному здоров’ю цих осіб.
"Така категорія людей потребує спеціального підходу та підтримки з боку суспільства, але окупаційна влада мислить радянськими стандартами", - підкреслили у ЦНС.
- Раніше повідомлялося, що окупанти змушують жителів тимчасово окупованих територій писати заяви на відмову від українського громадянства.
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