Росіяни на ТОТ Херсонщини підготували законопроєкт "про патріотичне виховання" дітей, - Спротив
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни підготували проєкт закону "про патріотичне виховання" школярів, яке передбачає участь українських дітей у кремлівських пропагандистських рухах
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
ЦНС акцентує, що цим законопроєктом ворог прагне закріпити пропаганду серед дітей на законодавчому рівні.
Відповідно до підготовленого окупантами законопроєкту "про патріотичне виховання" на ТОТ Херсонщини, діти змушені будуть обов’язково брати участь у кремлівських рухах на кшталт комсомолу.
Зазначено, що автори такого документу не приховують, що він розроблений на ідеї переваги нації РФ й антизахідній риториці. Водночас за його створення відповідальна місцева окупаційна влада й російські молодіжні активісти - учасники так званої "правової майстерні Росії"
"Таким чином, використовуючи інструмент масовості та матеріальної переваги участі в таких рухах, ворог планує наростити промивання мізків українських дітей з метою підготовки їх в якості яничар до наступних війн імперії", - додають у Спротиві.
- 11 липня стало відомо, що окупанти мають намір вивезти 750 дітей із тимчасово окупованих територій Луганщини до Астраханської області РФ нібито на відпочинок: там з ними займатимуться російські військові.
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