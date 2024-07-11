Росіяни на ТОТ Херсонщини підготували законопроєкт "про патріотичне виховання" дітей, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

ЦНС акцентує, що цим законопроєктом ворог прагне закріпити пропаганду серед дітей на законодавчому рівні.

Відповідно до підготовленого окупантами законопроєкту "про патріотичне виховання" на ТОТ Херсонщини, діти змушені будуть обов’язково брати участь у кремлівських рухах на кшталт комсомолу.

Зазначено, що автори такого документу не приховують, що він розроблений на ідеї переваги нації РФ й антизахідній риториці. Водночас за його створення відповідальна місцева окупаційна влада й російські молодіжні активісти - учасники так званої "правової майстерні Росії"

"Таким чином, використовуючи інструмент масовості та матеріальної переваги участі в таких рухах, ворог планує наростити промивання мізків українських дітей з метою підготовки їх в якості яничар до наступних війн імперії", - додають у Спротиві.