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Росіяни на ТОТ Херсонщини планують визнати недійсними українські водійські права, - Спротив

Дар'я Куркіна
6 серпня, 2024 вiвторок
16:56
Війна з Росією

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни планують не визнавати українські водійські права, аби мешканці отримували права зразка РФ

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що на ТОТ Херсонської області ворог планує посилити контроль над водіями.

"Йдеться про обов’язковість мати водійські права російського зразка. Так звані іноземні, чи то українські, планують у найближчий час вважати недійсними", - йдеться у матеріалі.

Водночас росіяни в межах паспортизації українців на ТОТ прагнуть перевести всю документацію місцевих на російський зразок.

"Втім, цей процес провалюється. Тому ворог вдається до шантажу. До прикладу, росіяни відмовляються ставити на облік вагітних українок без паспорта РФ", - додають у ЦНС.

  • 2 серпня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях російські загарбники з метою паспортизації населення запровадили обовʼязкову флюорографію для українців, однак для цього потрібно мати документ РФ.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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