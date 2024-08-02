Росіяни на ТОТ запровадили для українців обовʼязкову флюорографію, яку можна зробити лише з паспортом РФ, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Акцентується, що на ТОТ росіяни запровадили виїзну флюорографію по селах, яку мешканці повинні зробити обовʼязково. Водночас для отримання "послуги" в українців має бути паспорт РФ та російський страховий поліс.

"Таким чином окупанти фактично використовують медичні послуги для нав’язування своєї макулатури", - підкреслює ЦНС.

Зазначено, що російські лікарі при обї’здах сел фіксують у списках українців, які зробили флюорографію та тих, хто не прийшов на процедуру.

"Не важко припустити що з часом для тих, хто не зробив флюорографію, будуть застосовані додаткові обмеження", - додають у Спротиві.