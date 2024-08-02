Росіяни на ТОТ запровадили для українців обовʼязкову флюорографію, яку можна зробити лише з паспортом РФ, - Спротив
На тимчасово окупованих територіях російські загарбники з метою паспортизації населення запровадили обовʼязкову флюорографію для українців, однак для цього потрібно мати документ РФ
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Акцентується, що на ТОТ росіяни запровадили виїзну флюорографію по селах, яку мешканці повинні зробити обовʼязково. Водночас для отримання "послуги" в українців має бути паспорт РФ та російський страховий поліс.
"Таким чином окупанти фактично використовують медичні послуги для нав’язування своєї макулатури", - підкреслює ЦНС.
Зазначено, що російські лікарі при обї’здах сел фіксують у списках українців, які зробили флюорографію та тих, хто не прийшов на процедуру.
"Не важко припустити що з часом для тих, хто не зробив флюорографію, будуть застосовані додаткові обмеження", - додають у Спротиві.
- 15 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що примусова паспортизація українських дітей на тимчасово окупованих територіях набуває дедалі загрозливіших масштабів.
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