Росіяни на ТОТ нагородили колаборантів, які допомагали у псевдовиборах президента РФ, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни роздали зрадникам на ТОТ "мітки колаборанта", - наголошують у ЦНС.

Відомо, що грамоти отримали сім членів "виборчих комісій" окупантів: вони разом із ворожими солдатами обходили помешкання українців.

"Така відзнака є прямим доказом колабораційної діяльності. Проте грамоти мало, аби справедливо оцінити внесок зрадників у "легалізацію" окупаційної влади", - зазначають у Спротиві.