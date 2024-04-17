Росіяни на ТОТ нагородили колаборантів, які допомагали у псевдовиборах президента РФ, - Спротив
Росіяни роздали грамоти колаборантам, які допомагали їм проводити псевдовибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Росіяни роздали зрадникам на ТОТ "мітки колаборанта", - наголошують у ЦНС.
Відомо, що грамоти отримали сім членів "виборчих комісій" окупантів: вони разом із ворожими солдатами обходили помешкання українців.
"Така відзнака є прямим доказом колабораційної діяльності. Проте грамоти мало, аби справедливо оцінити внесок зрадників у "легалізацію" окупаційної влади", - зазначають у Спротиві.
- 2 квітня стало відомо, що на тимчасово окупованих українських теритріях РФ створила туристичну агенцію, яка організовуватиме тури для колаборантів до Дагестану й Осетії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.34 Купівля 39.34Продаж 39.85
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.73
- Актуальне
- Важливе