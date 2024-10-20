Росіяни не живуть категоріями нормальних людей, - дипломат Огризко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Парадокс цієї дивної країни (Росії, - ред.) полягає в тому, що насправді вони не живуть категоріями нормальних людей. От ми з вами, як нормальні європейські люди, вважаємо цінностями безпеку, спокій, економічний розвиток, соціальний розвиток і всі інші речі, які є притаманними для демократичного суспільства. У них зовсім інша шкала цінностей. Парадокс Росії в тому, що її населення живе за іншою шкалою. От давайте згадаємо, що говорив Путін про Україну: "Це наші землі". Камон, у тебе 17, по-моєму, мільйонів квадратних кілометрів землі, з яких 90% - там нога людини не ступала. Маючи оці безмежні простори, він каже, що нам ще треба додати до них кілька сотень тисяч квадратних кілометрів. Ну, послухайте, це ж психопатія такого собі геополітичного характеру", - вважає Володимир Огризко.

Дипломат також зауважив, чим, на його думку, є свобода для росіянина.

"Путін своєю ідеологією дивиться у ХІХ століття, йому потрібно ще дохопити трошечки території. Це справді зовсім інша філософія буття, і він цю філософію передає. І, власне, ви правильно кажете, від самого початку ця філософія була філософією населення: забрати більше, проковтнути, незрозуміло для чого, тому що ти не можеш дати туди нічого і йти далі.

Тут цікавий момент, що не розуміють мої західні партнери, з ким я не говорив, - питання свободи. Я в одній публікації знайшов цікаве пояснення, що таке воля для росіянина. Це коли він виходить за межі свого табору, де йому не можна ні казати нічого, ні написати нічого, тобто він там обмежений. І він виривається назовні, за кордон, де йому кажуть: роби що хочеш, вбивай, ґвалтуй, знищуй до каменя, тобто роби що хочеш, ти там вільна людина. І він компенсує своє рабство там оцією дикою варварською свободою тут. І ми бачимо це, власне, повсюди, що відбувається в кожній країні, куди Росія входить - знищення всього до піску", - наголосив він.

12 вересня повідомлялось, що в Україні зареєстрували понад 141 тис. воєнних злочинів, 2,1 тис. з яких уже розслідовані та скеровані до суду.

18 жовтня омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що російські солдати вбили понад сотню українських військовослужбовців, які здавалися в полон.

20 жовтня стало відомо, що російське окупаційне військо використовує для ударів по Україні крилату ракету Х-69 з новою бойовою частиною - касетою з металевими кульками.



